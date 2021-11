Es necesaria “una acción sin precedentes inmediata para que evitemos un caos a nivel mundial”, dice experto del IPCC

Ángela Reyes

(CNN Español) — La “ventana” para limitar el calentamiento global a un rango que permita evitar los peores efectos del aumento de temperaturas sigue abierta, dijo este viernes el secretario general del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), Abdalah Mokssit, pero los países no pueden actuar “lentamente” si quieren lograr el objetivo.

“La ventana sigue abierta para que el rango de 1,5 grados Celsius y 2 grados Celsius (de aumento de temperaturas) se considere. Esto rápidamente está sufriendo un cambio que requiere una acción sin precedentes inmediata para que evitemos un caos a nivel mundial. La puerta sigue abierta y la ventana sigue abierta, pero no podemos actuar lentamente”, dijo el experto en entrevista con Carmen Aristegui, al tiempo que en Glasgow se desarrolla la COP26.

El IPCC publicó en agosto un informe clave sobre el cambio climático, que concluye que el planeta ya se ha calentado 1,1 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales y que ya no quedan dudas del rol del hombre.

“Hemos conocido por décadas que el mundo se está calentando, pero recientemente tenemos cambios que muestran que cada década trae récords, cifras récord, década tras década tenemos un calentamiento que es mayor que la anterior”, dijo el experto al analizar las conclusiones de ese informe, un insumo clave para los tomadores de decisiones.

Hay que aprender a “lidiar con lo que es irreversible”

Además, Mokssit indicó que “no hay una esquina del mundo, una parte del mundo que esté libre de estos eventos extremos” y advirtió que hay algunos eventos en los que ya no hay “vuelta atrás” posible.

“Tenemos la capacidad de detener algunos de los muy pero muy difíciles impactos del cambio climático. Pero también será importante, realmente importante, lidiar con lo que es irreversible”.

Este jueves, la ONU publicó su informe sobre la “brecha de adaptación” al cambio climático, que muestra que los costos estimados para adaptarse a los peores efectos del aumento de temperaturas en los países de ingresos bajos son de cinco a 10 veces mayores del dinero que está llegando a esas regiones.

¿Hay esperanza en la COP26?

Este viernes, miles de jóvenes tomaron las calles en Glasgow para exigir a los líderes mundiales medidas que hagan frente a la crisis. En la marcha organizada por el movimiento Fridays For Future, la activista Greta Thunberg calificó a la COP26 como un “fracaso”.

Mokssit destacó el rol de los jóvenes, que tienen conciencia sobre el cambio climático y pueden “aportar ayudas para evitar un impacto negativo para la juventud de la siguiente generación”.

Al ser consultado sobre si cree que se puede llegar a los acuerdos necesarios en la cumbre, el secretario general del IPCC contestó: “Una comprensión cabal del mensaje de los científicos nos da una esperanza de que haya una movilización y una declaración al nivel de lo que se espera”.

Y remarcó: “Ahora no hay discusión, no hay ambigüedad, no hay dudas al respecto. (…) La ambición debe crecer seriamente para permanecer en la ruta de (limitar el aumento de temperaturas a) 1,5 grados Celsius”.

Además advirtió: “Si no tomamos las acciones, esto realmente va a comprometer la vida de las generaciones futuras”.

