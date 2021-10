Facebook afirma que se enfrenta a “investigaciones gubernamentales” relacionadas con los documentos filtrados por denunciante

Alexandra Ferguson

(CNN Business) — Facebook reconoció esta semana ante sus accionistas que se enfrenta a “investigaciones gubernamentales” relacionadas con las decenas de miles de páginas de documentos internos de la compañía filtrados por la denunciante Frances Haugen.

“A partir de septiembre de 2021, nos vimos sometidos a investigaciones y solicitudes del gobierno en relación con las alegaciones de una exempleada y la publicación de documentos internos de la empresa relacionados con, entre otras cosas, nuestros algoritmos, publicidad y métricas de los usuarios, y a las prácticas de aplicación de contenidos, así como a la desinformación y otras actividades indeseables en nuestra plataforma, y al bienestar de los usuarios”, dijo la empresa en su presentación de resultados trimestrales ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés).

La presentación no especificó si las “investigaciones y solicitudes” del gobierno se refieren a las investigaciones conocidas por el Senado de Estados Unidos y el Parlamento del Reino Unido, o a sondeos no confirmados previamente de agencias federales en Estados Unidos y de gobiernos en el extranjero.

Facebook se negó a dar detalles sobre la revelación. “Siempre estamos dispuestos a responder a las preguntas de los reguladores y seguiremos cooperando con las investigaciones de los gobiernos”, dijo el portavoz Andy Stone en una declaración a CNN Business.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) habría comenzado a “investigar” las revelaciones de la denunciante, informó este miércoles The Wall Street Journal, citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto. En particular, la agencia estaría investigando si Facebook violó el acuerdo de US$ 5.000 millones al que llegó con la agencia en 2019 sobre las prácticas de privacidad de datos de la compañía.

Juliana Gruenwald, de la Oficina de Asuntos Públicos de la FTC, declinó hacer comentarios y agregó: “Las investigaciones de la FTC no son públicas, por lo que generalmente no comentamos si estamos investigando un asunto en particular”.

Haugen, una exgerente de producto de Facebook que dejó la empresa en mayo, proporcionó los documentos como prueba para apoyar al menos ocho quejas a la SEC en las que sostiene que Facebook había engañado a los inversores y al público sobre cuestiones que surgieron internamente. También proporcionó versiones redactadas de los documentos al Congreso. Los documentos filtrados también constituyeron la base de la serie “Facebook Files” de The Wall Street Journal y, más recientemente, de una serie de informes de un consorcio de organizaciones de noticias, denominados colectivamente “Facebook papers” del que CNN forma parte.

La SEC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si inició una investigación basada en la denuncia de Haugen y en las revelaciones de otro exempleado anónimo de Facebook convertido en denunciante que aparecieron el viernes.

Los documentos proporcionan una visión más profunda de muchos de los mayores problemas de Facebook y de cómo se han discutido internamente, una visión sin precedentes de la empresa que tiene un valor de casi US$ 890.000 millones, cuyas aplicaciones son utilizadas actualmente por más de 3.600 millones de personas en todo el mundo.

Facebook rechazó agresivamente muchas de las afirmaciones de Haugen y gran parte de la información que rodea a los documentos, que, según la empresa, tergiversa su investigación y sus esfuerzos. “Sí, somos una empresa y obtenemos ganancias, pero la idea de que lo hacemos a expensas de la seguridad o el bienestar de las personas tergiversa dónde están nuestros propios intereses comerciales”, dijo previamente un portavoz de la empresa en un comunicado.

Este miércoles, la Casa Blanca respondió a la información de CNN de un día antes sobre documentos internos que sugieren que Facebook ha tenido más dificultades para gestionar la desinformación sobre vacunas de lo que ha dejado entrever públicamente. En particular, los empleados señalaron que el contenido “dudoso sobre las vacunas” es abundante en los comentarios, y que los sistemas de la empresa no estaban bien equipados para tratarlos, según los documentos. Durante el verano, Facebook y la Casa Blanca tuvieron un tenso enfrentamiento por las críticas del presidente Joe Biden a la gestión de la empresa de la desinformación sobre las vacunas.

“Lamentablemente, no nos sorprende escuchar que Facebook conocía estos problemas”, dijo el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. “En julio, nuestro director general de Sanidad vino a esta sala de reuniones para calificar la desinformación como un problema de salud pública y, lo que es más importante, transmitió que las plataformas de medios sociales son un canal primordial para el tráfico de mala información, dado su enorme papel en nuestra sociedad. Y desde entonces, hemos seguido viendo cómo las plataformas amplifican regularmente el contenido antivacunas por encima de la información veraz”.

A pesar de la oleada de noticias críticas recientes sobre la empresa y la revelación de Facebook, no está claro que los accionistas de Facebook estén preocupados. Después de que Facebook informara el lunes que sus ganancias trimestrales habían aumentado a más de US$ 9.000 millones, las acciones de la empresa subieron hasta un 3% en las operaciones tras el cierre.

Las acciones de Facebook han bajado casi un 11% desde el mes pasado, pero eso puede reflejar la preocupación de los inversores por el impacto de los cambios de privacidad de Apple en el negocio publicitario del gigante de las redes sociales.

