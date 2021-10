ANÁLISIS | Tres motivos por los que la nueva red social de Trump está destinada al fracaso

Alexandra Ferguson

(CNN) — Donald Trump al fin entrará al juego de las redes sociales.

Después de una serie de tropezones, Trump anunció este miércoles por la noche la creación de TRUTH Social, un esfuerzo, insistió, para “hacer frente a la tiranía del Big Tech”. Las publicaciones se llamarán TRUTHs y Trump dijo que está “emocionado de comenzar pronto a compartir mis pensamientos en TRUTH Social y de luchar contra el Big Tech”.

Esta es una idea singularmente terrible que, casi con toda seguridad, fracasará. ¡Y hay muchas razones para ello!

1. Twitter ya existe. ¿Conoces el axioma de no tener que reinventar la rueda? Pues bien, Twitter ya existe, y tiene más de 200 millones de usuarios. No parece haber un clamor significativo en la población general por otro sitio web de microblogging, aunque Twitter esté lejos de ser perfecto. Además, hay que considerar lo siguiente: Trump envió su primer tuit el 4 de mayo de 2009. (“Asegúrate de sintonizar y ver a Donald Trump en ‘Late Night with David Letterman’ mientras presenta la lista de los diez mejores esta noche”, decía). Lo que significa que tuvo 6 años para construir su presencia en la plataforma de medios sociales antes de empezar a utilizarla, de forma agresiva, para postularse a la presidencia en 2015/2016. Era un producto conocido con muchísimos seguidores. No partía de cero. Con TRUTH social, lo hará.

2. El espacio social conservador está abarrotado (y no para bien): ¿Recuerdas que Parler era el nuevo Twitter para los conservadores? Pues bien, tras un brevísimo aumento de las descargas a raíz de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de EE.UU. (y la decisión de Twitter de bloquear a Trump), la aplicación básicamente desapareció en términos de relevancia. “Según datos de Sensor Tower, las descargas de Parler pasaron de 517.000 en diciembre [de 2020] a 11.000 en junio [de 2021]”, informó The Verge en julio. Luego está Gettr, un clon de Twitter lanzado por Jason Miller, socio de Trump. A los pocos días de su lanzamiento, los hackers fueron capaces de tomar (y publicar) las direcciones de correo electrónico de 85.000 de sus usuarios. “Gettr, la última red social pro-Trump, ya es un desastre”, declaró TechCrunch.

Aunque TRUTH Social tiene algo que ni Parler ni Gettr tenían o tienen: Donald Trump, todavía no está claro que el universo de las redes sociales conservadoras sea lo suficientemente grande como para apoyar uno de estos productos y mucho menos 3.

3. Donald Trump ya no es presidente. No te equivoques: Trump sigue siendo el actor más destacado y poderoso de la política republicana. Pero, desde que se le prohibió el acceso a Twitter, Facebook y YouTube, su capacidad para dirigir la cobertura se ha reducido significativamente. Como señaló Philip Bump, del diario The Washington Post, en abril:

“el interés de las búsquedas en Google [sobre Trump] era menor que en cualquier otro momento desde junio de 2015, al igual que la cantidad de tiempo que estaba presente en la televisión por cable. Las cadenas lo cubrían mucho menos, hasta el punto alcanzado el año pasado cuando la pandemia superó a Trump en la atención nacional. Además de eso, el promedio de menciones a Trump en marzo volvió a los niveles vistos en noviembre de 2015”.

Su intento de lanzar un blog pospresidencial con grandes ambiciones terminó con un lloriqueo en junio, cerrando definitivamente. Como dijo The New York Times en junio:

“El Sr. Trump se había frustrado después de escuchar de sus amigos que el sitio estaba recibiendo poco tráfico y lo hacía parecer pequeño e irrelevante, según una persona familiarizada con su pensamiento”.

“El sitio, que costó unos pocos miles de dólares y fue creado para el Sr. Trump por una empresa dirigida por su exdirector de campaña Brad Parscale, pretendía ser un centro en línea para que sus partidarios vieran las declaraciones emitidas por el expresidente y se comunicaran con él”.

Para ser claros: algunas personas consumirán lo que sea que haga Trump. Pero ese grupo no es lo suficientemente grande como para lanzar una red social exitosa. Ni de lejos.

