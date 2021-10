Paul McCartney dice que The Rolling Stones son “una banda de ‘covers’ de blues”

News

Sol Amaya

(CNN) — En la última muestra de una rivalidad amistosa entre dos de los grupos musicales más grandes del mundo, la leyenda de The Beatles Paul McCartney llamó a The Rolling Stones como “una banda de ‘covers’ de blues”.

McCartney, quien actualmente está promocionando un nuevo libro, hizo el comentario en una entrevista con David Remnick de The New Yorker, publicada este lunes.

“No estoy seguro de que deba decirlo, pero son una banda de ‘covers’ de blues, eso es lo que son los Stones”, dijo McCartney, y agregó: “Creo que nuestra red era un poco más amplia que la de ellos”.

Esta no es la primera vez que McCartney hace comparaciones desfavorables entre su exbanda y los Rolling Stones.

No es la primera vez que McCartney hace comentarios sobre The Rolling Stones

En una entrevista de abril de 2020 con Howard Stern, dijo que The Beatles eran “mejores”. “Su material tiene sus raíces en el blues. Cuando escriben cosas, tiene que ver con el blues. Mientras que nosotros teníamos un poco más de influencias”, dijo. “Hay muchas diferencias, pero amo a los Stones, pero estoy contigo. Los Beatles fueron mejores”.

El cantante principal de los Rolling, Mick Jagger, respondió a esos comentarios en una entrevista con Zane Low para Apple Music.

“Obviamente no hay competencia”, dijo Jagger riendo.

“La gran diferencia, sin embargo, es y un poco en serio, es que los Rolling han sido una gran banda de conciertos en otras décadas y otras épocas en las que The Beatles ni siquiera hicieron una gira ni tocaron en el Madison Square Garden con un sistema de sonido decente”, dijo Jagger, y agregó: “Se separaron antes de que comenzara ese negocio, el negocio de las giras de verdad”.

Paul McCartney lanza nuevo disco en pandemia 0:58

The Beatles y The Rolling Stones fueron dos de los grupos más famosos del mundo en la década de 1960. Mientras los Rolling todavía están de gira seis décadas después, The Beatles se separaron en 1970.

A pesar de que muchos fanáticos lo culpan por la separación, McCartney, ahora de 79 años, le dijo a BBC Radio 4 que fue el co-vocalista principal John Lennon quien instigó la ruptura.

“John entró en la habitación un día y dijo: ‘Me voy de los Beatles’. Y dijo: “Es bastante emocionante. Es como un divorcio’. Y luego nos dejó para que recogiéramos los pedazos”, le dijo McCartney al periodista John Wilson en un clip de entrevista que se emitió este lunes.

Paul McCartney lanza nuevo disco en pandemia 0:58

La entrevista completa se transmitirá el 23 de octubre. El último libro de McCartney, “The Lyrics”, se publicará el 2 de noviembre.

Descrito como “un autorretrato en 154 canciones”, el libro incluye comentarios sobre la letra de sus canciones, editados por el poeta irlandés Paul Muldoon.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.