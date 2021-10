¿Quién fue el Asesino del Zodíaco? Esto es lo que sabemos

News

Sol Amaya

(CNN Español) — Han pasado más de 50 años, pero el Asesino del Zodíaco sigue siendo noticia. Esta vez, The Case Breakers, un equipo de 40 exinvestigadores policiales, dijeron que identificaron al hombre que creen que sería el supuesto criminal, y dicen habría muerto en 2018. Se basaron en nueva evidencia física y forense e información de testigos presenciales, según indicaron en un comunicado.

Pero, ¿qué sabemos realmente de este asesino? Aquí te contamos algunas claves del caso, que sigue sin ser resuelto.

Datos clave del Asesino del Zodíaco

El Asesino del Zodíaco se ha relacionado con al menos cinco muertes entre 1968-69, aunque él aseguraba haber matado a 37 personas. Se hizo conocido porque alardeaba de sus asesinatos en cartas dirigidas a la policía y a la prensa. Estos mensajes a veces estaban en código. En sus cartas incluía trozos de ropa ensangrentada como prueba de sus crímenes. El asesino no tenía un motivo aparente para sus crímenes. Se cree que elegía a sus víctimas al azar. Amenazó con dispararle a niños, pero no hay registros de que lo haya hecho. Para matar usaba cuchillos y pistolas. La última víctima conocida del asesino fue el taxista de San Francisco, Paul Stine. Lo mataron a tiros en su taxi en 1969. El asesino envió a un periódico un pedazo de una camisa manchada con sangre de Stine junto a una carta. Se cree que los crímenes cesaron allí, aunque las cartas siguieron llegando hasta 1974. Nunca fue atrapado y no se sabe si sigue vivo.

Muchos sospechosos y supuestas pistas

Hubo más de 2.500 personas sospechadas por los crímenes atribuidos al Asesino del Zodíaco. Dennis Kaufman se presentó en varios programas de televisión diciendo ser el “hijastro del Asesino del Zodíaco”. Aseguraba que la letra de su padrastro era similar a la del asesino. Deborah Perez aseguró que cuando tenía 7 años escribió algunos de los mensajes en los que supuestamente su padre asumía la responsabilidad por los crímenes. Su media hermana dijo que sus afirmaciones eran mentira. Steve Hodel, quien dijo que su padre era columnista del San Francisco Chronicle, el periódico al que Zodiac Killer envió sus notas burlonas. Su afirmación también fue descartada. Gary Stewart dijo que el asesino fue su padre biológico, quien murió en 1984.

En esta fotografía de archivo del 3 de mayo de 2018, se muestra un boletín de Se Busca del Departamento de Policía de San Francisco y se muestran copias de las cartas enviadas al San Francisco Chronicle por un hombre que se hacía llamar Zodiac.

Un mensaje del Asesino del Zodíaco ¿descifrado?

En diciembre de 2020, un equipo de descifradores de códigos aseguró que finalmente resolvió uno de los misteriosos mensajes codificados que el asesino envió al San Francisco Chronicle en 1969.

El asesino en serie más prolífico de la historia

Se trata del mensaje conocido como “cifrado 340”. David Oranchak, un desarrollador de software en Virginia; Jarl Van Eycke, un programador informático belga, y Sam Blake, un matemático australiano, dijeron que el mensaje decodificado dice lo siguiente. Se envió en letras mayúsculas, sin puntuación e incluía el error ortográfico del paraíso (paradice en vez de paradise; reflejado deliberadamente en la traducción con el error equivalente en español):

“Espero que se estén divirtiendo montones al intentar atraparme

Ese no era yo en el programa de televisión, lo que muestra algo sobre mí

No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraízo antes.

Como ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí donde todos los demás no tienen nada cuando lleguen al paraízo así que le tienen miedo a la muerte.

Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en una muerte de paraízo”.

Sobre las nuevas pistas

CNN intentó comunicarse con miembros de la familia del hombre que los investigadores de The Casebreakers identificaron como el supuesto Asesino del Zodíaco, ya fallecido, pero no tuvo éxito.

El Departamento de Policía de San Francisco (SFPD, por sus siglas en inglés) confirmó a CNN que todavía hay una investigación abierta. El FBI, que ha estado apoyando a la policía local en la investigación, tampoco reconoció los reclamos.

