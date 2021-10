Netflix edita ‘El juego del calamar’ después de que una mujer fuera bombardeada con bromas telefónicas

News

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Netflix dijo que editará escenas que incluyan un número de teléfono en el exitoso programa “Squid Game”, conocida como “El juego del calamar” en Latinoamérica, después de que una mujer en Corea del Sur dijo que había sido inundada con miles de llamadas y mensajes de texto.

Kim Gil-young tiene una tienda de postres en el condado de Seongju y ha estado usando el número durante 16 años, le dijo a CNN el jueves.

ANÁLISIS | “El juego del calamar” da pie a un nuevo juego: adivinar por qué se volvió tan popular en Netflix

Cuando se estrenó por primera vez el popular drama de ficción surcoreano “El juego del calamar”, Kim dijo que estaba recibiendo miles de llamadas por día. En los últimos días, ha recibido cientos de llamadas y mensajes de texto, dijo.

Esto está perturbando seriamente su vida, dijo, y explicó que ahora está tomando medicamentos para calmar sus nervios después de que un médico le diagnosticara un trastorno de estrés agudo.

“No puedo concentrarme porque números desconocidos me llaman repetidamente”, le dijo a CNN.

Netflix confirmó a CNN que había editado escenas, incluyendo el número de teléfono.

“Junto con la productora, estamos trabajando para resolver este asunto, incluida la edición de escenas con números de teléfono cuando sea necesario”, dijo la empresa en un comunicado a CNN el jueves.

CNN se puso en contacto con Netflix para obtener más comentarios sobre la situación de Kim.

CEO de Netflix: “El juego del calamar”podría ser nuestro “programa más exitoso de todos los tiempos”

Kim dijo que originalmente tomó el número para su línea personal, pero comenzó a usarlo para administrar su negocio cuando abrió su tienda de postres hace un año y medio.

Desde que se lanzó “El juego del calamar”, le ha sido imposible hacer negocios con el número de teléfono, dijo. Sin embargo, ella dice que no puede dejarlo.

“Tuve clientes anteriores que llamaron para quejarse de que no podían localizarme. Una persona que llamó preguntó por el producto, pero cuando se lo ofrecí, dijo que estaban bromeando y colgó”, dijo Kim.

“No puedo distinguir la diferencia entre las llamadas comerciales genuinas y las llamadas de broma”.

El actor Lee Jung-jae interpreta a Seong Gi-hun.

El programa cuenta la historia de un juego en el que los concursantes, que están profundamente endeudados, juegan juegos infantiles para ganar un enorme premio en efectivo. La desventaja es que los perdedores morirán.

A pesar de llegar al servicio de transmisión por streaming prácticamente sin fanfarrias, “El juego del calamar” se ha convertido en lo que Netflix está facturando como posiblemente su “programa más exitoso de todos los tiempos”.

Kim dijo que una persona que llamó anónimamente le preguntó si su número era el indicado para jugar “El juego del calamar”. Ella comenta que también recibió muchos mensajes de texto con malas palabras, incluido un mensaje que la llamaba “perra”.

Asesino del Zodíaco: grupo independiente afirma que resolvió el misterio detrás de la identidad del asesino en serie

Una persona la llamó y le pidió que lo convirtiera en uno de los agentes vestidos con overol en el programa, mientras que otros pidieron participar en el juego, dijo.

Kim dijo que habló con un representante del programa, quien dijo que la situación era imprevista y le ofreció un millón de won surcoreanos (aproximadamente US$ 840) en compensación para pagar por un nuevo teléfono.

Sin embargo, Kim dijo que la oferta no era suficiente considerando que el número de teléfono se usaba para realizar negocios y que ya había pagado por los anuncios con los dígitos.

“Dijeron que lo lamentan, pero honestamente, no estoy segura de si realmente lo lamentan. Me pregunto si hubieran reaccionado de la misma manera si yo no fuera un individuo sino una gran empresa”, dijo Kim.

“En mi opinión, el programa es el número uno en el mundo y generó mucho dinero. Pero ellos me dijeron que también están en una posición difícil”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.