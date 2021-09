Solo un tercio de los padres dice que vacunaría a sus hijos de 5 a 11 años contra el covid-19 ya mismo, según una encuesta de la KFF

News

(CNN) — Solo alrededor de un tercio (el 34%) de los padres de niños de 5 a 11 años dicen que vacunarán a sus hijos tan pronto como la vacuna covid-19 esté disponible para ese grupo de edad, según los nuevos resultados del Vaccine Monitor de la Kaiser Family Foundation publicados este jueves.

Un porcentaje similar, el 32%, dice que esperará a ver cómo funciona la vacuna, y el 24% dice que definitivamente no vacunará a sus hijos de 5 a 11 años, según la encuesta, realizada entre el 13 y el 22 de septiembre y compuesta por una muestra representativa a nivel nacional de 1.519 adultos estadounidenses.

La KFF señala que la mayor parte de las entrevistas se realizaron antes de que Pfizer anunciara que los ensayos clínicos demostraban que su vacuna contra el covid-19 era segura y generaba una respuesta inmunitaria en este grupo de edad. La empresa comenzó a presentar esos datos a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

En cuanto a los niños menores de 5 años, el 23% de los padres dijo que vacunaría a sus hijos de inmediato cuando la vacuna estuviera disponible para ellos y el 35% dijo que definitivamente no vacunaría a sus hijos menores.

La vacuna de Pfizer ya está autorizada en Estados Unidos en personas de hasta 12 años. Entre los padres de niños de 12 a 17 años, el 48% dijo que su hijo había recibido al menos una dosis de la vacuna. El número de padres que dijo que quería esperar y ver antes de vacunar a su hijo se redujo al 15% desde el 23% en julio. El número de los que definitivamente no vacunarán a su hijo se mantuvo similar a los meses anteriores, en un 21%, y el 4% dijo que solo vacunará a su hijo adolescente si se lo exige su escuela.

Mascarillas en las escuelas

En cuanto a las escuelas, el 58% de los padres dijo que las escuelas K-12 deberían exigir mascarillas en la escuela para todos los estudiantes y el personal, el 4% dijo que deberían ser requeridas solo para los estudiantes y el personal no vacunados y el 35% dijo que no debería haber requisitos de mascarillas.

Hay una división entre los padres vacunados y los no vacunados, ya que el 73% de los padres vacunados dicen que las escuelas deberían exigir mascarillas para todos los estudiantes y el 63% de los padres no vacunados dicen que no debería haber requisitos de máscaras.

Para el 69% de los padres con hijos en la escuela presencial, las mascarillas se exigen a todos los alumnos y al personal. Entre los padres con hijos en la escuela presencial, el 69% exige mascarillas a todos los alumnos y al personal; el 1% dijo que solo se exige mascarilla a los que no están vacunados y el 28% que no se exige mascarilla.

Solo el 6% de los padres cuyos hijos asisten a la escuela en persona dicen que su distrito escolar está ofreciendo pruebas de rutina a los estudiantes que no son elegibles para ser vacunados, y 1 de cada 5 dijo que su distrito ofrece pruebas opcionales, el 51% dijo que su distrito no estaba ofreciendo pruebas en absoluto y el 22% dijo que no sabe.

La mayoría de los padres, el 66%, cree que la escuela de su hijo hace lo correcto para limitar la propagación de covid-19 en la escuela, el 11% cree que la escuela de su hijo hace demasiado y el 21% cree que la escuela no hace lo suficiente.

A pesar de que la mayoría piensa que la escuela de su hijo está haciendo lo suficiente, el 23% de los padres de los niños que están aprendiendo en persona dijeron que su hijo ha tenido que estar en cuarentena en casa debido a una posible exposición desde que comenzó el año escolar. Esto incluye al 26% de los padres de niños de 5 a 11 años, y al 20% de los padres con niños de 12 a 17 años.

El 57% de los padres dijeron que les preocupa que su hijo pueda enfermar gravemente a causa del coronavirus. Los más propensos a estar preocupados son las madres, los padres hispanos y los padres con menores ingresos.

