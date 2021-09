Latin Grammy 2021: Camilo encabeza la lista con 10 nominaciones, le siguen Juan Luis Guerra con 6 nominaciones y C. Tangana con 5

News

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — No solo ha conquistado Europa, LaLiga de España y el continente Americano con su música, ahora también los Latin Grammy. El cantautor colombiano Camilo es el artista con más nominaciones para la edición 22 de los Latin Grammy.

Así lo dio a conocer la Academia Latina de la Grabación este martes, durante la presentación oficial de las nominaciones a través de sus redes sociales. Camilo ostenta 10 menciones apareciendo entre las categorías más importantes: álbum del año, canción del año y grabación del año.

Juan Luis Guerra le sigue con siete nominaciones. Según los Latin Grammy, esta es la edición en la que el cantautor dominicano recibe la mayor cantidad de nominaciones en un mismo año. Con las menciones en esta gala, Juan Luis Guerra llega a la cifra de 40 nominaciones en su carrera.

C. Tangana logró obtener cinco nominaciones por “El Madrileño”, su innovador disco en el que hizo un viaje musical por los ritmos de Latinoamérica y España.

Bad Bunny y Pablo Alborán cuentan con 4 nominaciones cada uno.

Las mujeres también tienen un rol protagónico, 11 de ellas aparecen nominadas en las cuatro categorías principales: grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor nuevo artista. Entre las nominadas destacan Paula Arenas, Evaluna Montaner, Nana Caymmi, Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Paloma Mami, María Becerra, entre otras.

Un récord en los trabajos recibidos para los Latin Grammy

Para esta edición de los premios, la Academia Latina de la Grabación recibió más de 20.000 postulaciones, rompiendo un récord en este 2021, según Manuel Abud, presidente y CEO de los Latin Grammy.

“Este año fue récord, el año pasado fue récord. Lo que es maravilloso es ver la calidad del producto. Hay propuestas interesantísimas, de lo más innovadoras. La verdad, muy contentos. La comunidad musical latina está pasando por un momento espectacular”, dijo Manuel Abud a Zona Pop CNN en una entrevista a través de Zoom.

Entre esas propuestas innovadoras e interesantes se podría mencionar las del productor argentino Bizarrap, quien está nominado en la categoría productor del año por varias de sus “BZRP Music Sessions”, las cuales comenzó a publicar en su canal de YouTube en febrero de 2019. Bizarrap también figura en la categoría mejor nuevo artista.

Una ceremonia en pandemia y nuevo presidente

Abud, quien asumió la presidencia de los Latin Grammy este año, dice que el reto de organizar esta edición de los premios es uno que acepta con mucha emoción.

“[Estoy] muy, muy orgulloso, muy contento. No podría haberme tocado mejor momento. Cierto, es complicado por el tema de la pandemia porque yo quisiera estar hablando contigo, nada más de música y sólo de música y de pura música. Pero no, tenemos que tomar en cuenta la pandemia”, dijo Abud.

Este año, la ceremonia tendrá un factor presencial y regresa a su casa desde hace algunos años, Las Vegas. En 2020, debido a la pandemia, la ceremonia se trasladó a la ciudad de Miami y fue virtual, con participación de artistas desde distintas partes del mundo.

Para esta edición, la prioridad será la seguridad de los asistentes. Para ello, dice Abud, los planes serán bastantes flexibles, sin embargo sí tienen un punto en común: protocolos estrictos de seguridad, que podrían incluir pruebas y la exigencia de vacunas contra el covid-19.

“Nos hemos concentrado en los cuatro eventos que reconocen al galardonado o al premiado. Es decir, los premios especiales, la persona del año, la premier y la ceremonia televisada. Esos cuatro van a ser en vivo y estamos contando con que vamos a tener público”, dijo Abud.

Usualmente, la ceremonia de la Persona del Año, que en 2021 rinde homenaje a Rubén Blades, se realiza el día antes de la ceremonia de entrega de premios. A esta gala asisten algunos medios y artistas. Para la ceremonia de premios, los Latin Grammy sí abren la posibilidad de que público pueda asistir mediante la compra de entradas.

Queda esperar los detalles específicos para esta ceremonia, los cuáles la Academia Latina de la Grabación dará a conocer en las próximas semanas.

Algunas de las nominaciones a la edición 22 de los Latin Grammy

Grabación del año

“Si hubieras querido”, Pablo Alborán “Todo de ti”, Rauw Alejandro “Un amor eterno” (versión balada), Marc Anthony “A tu lado”, Paula Arenas “Bohemio”, Andrés Calamaro y Julio Iglesias “Vida de rico”, Camilo “Suéltame Bogotá”, Diamante Eléctrico “Amén”, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner “Dios así lo quiso”, Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra “Te olvidaste”, C. Tangana y Omar Apollo “Talvez”, Caetano Veloso y Tom Veloso

Álbum del año

“Vértigo”, Pablo Alborán “Mis amores”, Paula Arenas “El último tour del mundo”, Bad Bunny “Salswing!”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta “Mis manos”, Camilo “Nana, Tom, Vinicus”, Nana Caymmi “Privé”, Juan Luis Guerra “Origen”, Juanes “Un canto por México, Vol. II”, Natalia Lafourcade “El Madrileño”, C. Tangana

Canción del año

“A tu lado”, Paula Arenas “A veces”, Diamante Eléctrico “Agua”, J Balvin “Canción Bonita”, Carlos Vives y Ricky Martin “Dios así lo quiso”, Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra “Hawái”, Maluma “Mi guitarra”, Javier Limón, Juan Luis Guerra y Nella “Patria y vida”, Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky “Que se sepa nuestro amor”, Mon Laferte y Alejandro Fernández “Si hubieras querido”, Pablo Alborán “Todo de ti”, Rauw Alejandro “Vida de rico”, Camilo

Mejor nuevo artista

Giulia Be María Becerra Bizarrap Boza Zoe Gotusso Humbe Rita Indiana Lasso Paloma Mami Marco Mares Juliana Velásquez

Mejor álbum vocal pop tradicional

“Vértigo”, Pablo Alborán “Mis amores”, Paula Arenas “Privé”, Juan Luis Guerra “Doce margaritas”, Nella “Atlántico a pie”, Diego Torres

Mejor álbum de música urbana

“Goldo Funky”, Akapellah “El último tour del mundo”, Bad Bunny “Monarca”, Eladio Carrion “ENOC”, Ozuna “Lyke Myke”, Myke Towers

Mejor álbum de rock

“Curso de levitación intensivo”, Bunbury “Control”, Caramelos de Cianuro “Los Mesoneros live desde Pangea”, Los Mesoneros “Luz”, No Te Va A Gustar “El pozo brillante”, Vicentico

Mejor álbum pop/rock

“Mira lo que me hiciste hacer”, Diamante Eléctrico “Mis grandes éxitos”, Adan Jodorowsky & The French Kiss “Origen”, Juanes “V.E.H.N”, Love of Lesbian “El reflejo”, Rayos Laser

Mejor álbum de música alternativa

“Kick I”, Arca “Tropiplop”, Aterciopelados “Cabra”, Cabra “Un segundo MTV Unplugged”, Café Tacvba “Calambre”, Nathy Peluso

Mejor álbum de música de banda

“Concierto mundial digital live”, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga “Vivir la vida”, Banda Los Recoditos “Sin miedo al éxito”, Banda Los Sebastianes “Llegando al rancho”, Joss Favela “Nos divertimos logrando lo imposible”, Grupo Firme

Mejor álbum cantautor

“Alemorología”, AleMor “Mendó”, Alex Cuba “SEIS”, Mon Laferte “Mañana te escribo otra canción”, Covi Quitana “El árbol y el bosque”, Rozalén

Productor del año

Alizzz Edgar Barrera Bizarrap Marcos Sánchez Dan Warner

La ceremonia de los Latin Grammy se llevará a cabo el 18 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada. La entrega 22 se transmitirá en Estados Unidos a través de la cadena Univisión y en América Latina a través de TNT, parte de WarnerMedia, empresa matriz de CNN.

