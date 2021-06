Presentan otra demanda contra la asociación de apartamentos tras el colapso mortal en Miami

News

(CNN) — Una nueva demanda colectiva contra la asociación de apartamentos Champlain Towers South fue presentada en relación con el colapso mortal de la semana pasada en Surfside, Florida.

La demanda, presentada el lunes en nombre de Raysa Rodríguez, una residente que vive en el noveno piso del edificio Champlain Towers South, así como otros residentes en situación similar, establece que la asociación de apartamentos tenía el deber de mantener el edificio en condiciones seguras y buen estado de funcionamiento.

«A pesar de los obvios deberes requeridos por la ley de Florida, y este deber de cuidado admitido por la Declaración de la Asociación y otros documentos rectores, el demandado, a través de su propia conducta imprudente y negligente, provocó un catastrófico colapso mortal del edificio Champlain Towers South», alega la denuncia.

Al presentar la queja, Rodríguez busca el estatus de acción de clase para representar a todas las personas que se vieron afectadas por la tragedia y le pide a la corte que ayude a preservar cualquier material para que todos los culpables puedan ser considerados responsables.

Los propietarios de apartamentos en el edificio de Surfside se enfrentaban a avalúos de US$ 15 millones en reparaciones

El demandante busca daños monetarios no especificados y un juicio con jurado, según la denuncia. Esta es la tercera demanda que se presenta contra la asociación de apartamentos.

Las llamadas de CNN a la asociación de condominios Champlain Towers South en busca de comentarios no han sido devueltas.

El lunes por la noche, la abogada que representa a la asociación de condominios apareció en vivo en «Cuomo Prime Time» de CNN.

«La junta ya está en el proceso de contratar a un ingeniero para que también intente averiguar qué sucedió, y estarán evaluando quién es el responsable», dijo la abogada Donna DiMaggio Berger.

Relatan «la devastación» del edificio

En la denuncia, Rodríguez, quien estaba dormida en el momento del colapso, relata la devastación por cizallamiento y la carrera frenética contra el tiempo para evacuar una vez que se dio cuenta de que parte del edificio había desaparecido.

«Miré a la izquierda hacia el extremo norte del edificio. Una columna de hormigón había atravesado el pasillo desde el suelo hasta el techo. Miré los ascensores. Los huecos del ascensor estaban expuestos, las puertas no estaban. Llamé a las puertas de varios vecinos, no tuve respuesta. Corrí a la salida, abro las puertas que conducen a la escalera exterior y vi la devastación. La playa de Champlain se derrumbó, se derrumbó. Grité de horror ”, afirmó Rodríguez en la denuncia.

La demanda alega que el acusado no abordó los «daños estructurales importantes» descritos en un informe de estudio de campo estructural presentado al acusado en 2018 por Morabito Consultants.

La demanda alega además que una variedad de factores pueden haber jugado un papel en el colapso, que mató a 11 personas y ha dejado decenas desaparecidas.

La queja dice que «material inadecuado usado durante la construcción del edificio» podría haber resultado en el colapso, junto con el peso de los materiales y equipos de construcción que se usaron para volver a techar el edificio.

«Si el Demandado y / o sus contratistas hubieran probado, inspeccionado y evaluado adecuadamente la integridad estructural del edificio antes de comenzar este trabajo, es probable que no hubiera ocurrido y se hubiera convertido en una causa contribuyente al colapso», afirma la queja.

El edificio estaba en condición «crítica»

En una entrevista con CNN, uno de los abogados de Rodríguez, Adam Schwartzbaum, argumentó que la asociación sabía que el edificio estaba en condición «crítica» durante años y que las señales de advertencia habían sido evidentes durante más de una década.

Schwartzbaum dijo que sus abuelos vivieron en Champlain durante 30 años hasta que se mudaron hace unos 10 años. Dijo que su abuela solía quejarse de que le salían manchas de agua en su coche en el garaje, como si hubiera una fuga. «Ella no entendía por qué habría agua en su automóvil a pesar de que estaba bajo tierra», dijo.

Refiriéndose al informe de 2018 que identificó concreto agrietado y otros daños, Schwartzbaum dijo: «Ciertamente, durante al menos tres años, hubo una gran bandera de alerta … sirenas parpadeando, alertando a la asociación de condominios de este peligro».

¿Reconstrucción o demolición? ¿Qué pasará con edificio? 1:11

Dijo que Rodríguez tomó «recientemente» una fotografía que se incluye en la denuncia y que muestra una grieta en el concreto sobre su espacio de estacionamiento en el garaje del condominio. Dijo que Rodríguez compartió la foto con la asociación «después de que un trozo de concreto gigante aterrizara detrás de su auto … para tratar de avisarles de esto».

«Según nuestra investigación, hubo muchas señales de advertencia hace más de 10 años, tal vez incluso más. Estas no son cosas que ocurrieron hace unos pocos años», dijo.

La demanda acusa a la asociación de condominios de negligencia e incumplimiento de contrato por no «ejercer un cuidado razonable al realizar su administración, mantenimiento y reparación» del edificio de condominios Champlain Towers South. El «demandado sabía o debería haber sabido que existía un riesgo significativo y previsible de daño irrazonable para el demandante y los miembros de la clase y su propiedad», decía la demanda.

Una carta enviada meses antes del mortal colapso en Miami advertía que los daños en el edificio se estaban acelerando

La primera demanda se presentó la semana pasada

La primera acción civil después del colapso del edificio fue una demanda presentada el jueves en nombre de Manuel Drezner, quien vivía en la unidad 1009 de la torre.

Los abogados que representan al residente han comenzado el proceso de citación de documentos de la empresa de ingeniería que completó la encuesta de campo de 2018.

Primera demanda por derrumbe de edificio en Surfside 1:15

Los abogados dijeron que tienen la intención de solicitar documentos a la asociación de apartamentos relacionados con la integridad del edificio y otros asuntos, según Brad Sohn, abogado del caso.

Ambas solicitudes de descubrimiento, un paso de rutina en una demanda civil como esta, se detallaron en los documentos presentados ante el tribunal de Florida donde se lleva a cabo la demanda colectiva. Aún no estaban disponibles a través de un expediente público. Sohn proporcionó la presentación relacionada con la empresa de ingeniería a CNN.

Sohn dijo que su firma ha hablado con varios otros residentes de la torre que han expresado interés en unirse a esa demanda. Morabito Consultants, la firma de ingeniería, no es parte demandada en la demanda, que fue impuesta contra la asociación de condominios.

Una copia de la citación incluida en las solicitudes de presentación de la empresa de ingeniería «una copia completa de todo su expediente de principio a fin», incluidos «todos los documentos, registros electrónicos y comunicaciones que se refieren, se relacionan o se refieren a Champlain Towers South y Champlain Towers South Condominium Association, Inc».

Los abogados dicen en la presentación que tienen la intención de citar documentos similares de la ciudad de Surfside, así como de otras compañías en el área conectada al edificio, incluidos los contratistas que estudiaron los niveles de humedad en el techo del edificio.

David Shortell de CNN contribuyó a este informe.

