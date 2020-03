Iglesia en San Luis ayuda a la comunidad con despensas alimenticias durante pandemia

Videos Telemundo

SAN LUIS, Ariz. (Telemundo 3) - Unas 20 personas esperan pacientes en línea afuera de la Iglesia Bautista Gethsemani en San Luis, Arizona.

Esta es la alternativa que han encontrado ante la escasez de alimentos básicos en los supermercados locales.

Tal parece que la crisis más grande durante esta pandemia de coronavirus, es la falta de recursos para los habitantes en todas la ciudades en EE. UU.



El pastor Manuel Castro, líder de la iglesia siempre ha estado proporcionando despensa de comida a todo aquel que la necesite, sin embargo él dijo que durante esta semana ha visto un incremento de demanda.



Las despensas son gratis para todo aquel que no tenga fondos económicos, y se aceptan donaciones. La iglesia está ubicada en 1010 B street San Luis, Az y la entrega de despensas es de martes a sábado entre las 9 a.m. y 11 a.m.