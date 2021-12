Retirada del mercado de antitranspirantes: lo que significa para usted el hallazgo de una sustancia química que causa cáncer

(CNN) - Se encontró benceno, un químico conocido que causa cáncer, en más de la mitad de 108 lotes de aerosoles corporales antitranspirantes y desodorantes de 30 marcas diferentes, según una petición ciudadana presentada este mes ante la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU.

El benceno no debe usarse en la fabricación de sustancias o productos farmacéuticos porque es un solvente de clase uno con "toxicidad inaceptable", según la FDA.

Sin embargo, la FDA permitió un uso "temporal" de benceno en desinfectantes líquidos para manos durante la pandemia, estableciendo el límite superior en 2 partes por millón.

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Ha establecido un límite mucho más bajo, 5 partes por mil millones (ppb), para la exposición al benceno en el agua potable. La agencia también ha establecido una "meta de 0 ppb para el benceno en el agua potable y en el agua como ríos y lagos porque el benceno puede causar leucemia".

La semana pasada, "con mucha precaución", el fabricante Procter & Gamble retiró voluntariamente 17 tipos diferentes de antitranspirantes Old Spice y Secret de los estantes, según un comunicado de prensa.

Varias otras marcas aún no han sido retiradas, incluidos lotes de Tag, Sure, Equate, Suave, Right Guard y Brut que tenían niveles de benceno de 2 partes por millón o más, dijo David Light, CEO y fundador de Valisure, el laboratorio independiente que realizó las pruebas y presentó la petición.

Lotes adicionales de antitranspirantes y desodorantes, que Valisure dijo que se probaron en niveles de hasta 2 partes por millón, incluyen productos fabricados por Summer's Eve, Right Guard, Power Stick, Soft & Dri y Victoria's Secret. Hasta la fecha, CNN no pudo verificar que ninguno de estos productos, excepto Old Spice y Secret, hayan sido retirados del mercado luego de la solicitud de Valisure a principios de noviembre a ese efecto a la FDA.

CNN se acercó a todas estas empresas para obtener una respuesta. The Village Company, que fabrica Soft & Dri, se negó a hacer comentarios. Unilever, que fabrica Suave, le dijo a CNN en un correo electrónico: "Unilever se toma muy en serio todas las preocupaciones de seguridad y estamos llevando a cabo una investigación sólida sobre las afirmaciones de la petición de Valisure sobre dos aerosoles antitranspirantes Suave".

CNN no recibió una respuesta del resto de las marcas antes de la publicación, pero el Consejo de Productos de Cuidado Personal, una asociación de la industria que habla en nombre de 600 empresas de productos de consumo, emitió esta declaración.

"El benceno no es un ingrediente agregado intencionalmente en los productos en aerosol para el cuerpo; sin embargo, la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA), así como los fabricantes de productos, son conscientes de que puede estar presente en los productos alimenticios y farmacéuticos en niveles muy bajos", PCPC escribió.

"PCPC y sus compañías miembro están firmemente comprometidas a garantizar que los consumidores tengan acceso a cosméticos y productos de cuidado personal con ingredientes que han sido probados minuciosamente para su seguridad y siguen los requisitos de la ley", dice el comunicado. "Las empresas y las personas tienen la responsabilidad legal de garantizar que sus productos e ingredientes sean seguros para el uso previsto".