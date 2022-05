Nacen grupos de patinaje tras pandemia

Mexicali (T3)- En época de pandemia, el patinaje se ha vuelto bastante popular entre los cachanillas especialmente la comunidad femenil, la cual describen el patinaje como un sentido de libertad.

''Lo empece por hobbie, empece a buscar como una actividad que fuera individual, entonces ahí estuve investigando y una amiguita que patinaba en ese entonces, ella me motivaba a patinar, entonces me anime a hacer una escuelita de patinaje aquí mismo en mi parque local'' comentó Gretel Rodríguez fundadora de la agrupación ''Deserticas Roller Skates''.

Como una sensación de libertad, empoderamiento y sin miedo a las caídas es como estas mujeres describen la sensación de patinar y consecuentemente enseñar este deporte en sus diferentes estilos de tipo agresivo y urbano.

''Aparte de ser un deporte super chilo la neta, me relaja mucho y me desestresa, es un deporte muy diferente a los que tienen pelota nosotros no tenemos pelota nosotros es nomas sobre ruedas'' externó Fernanda Moran, fundadora de ''Chicali en Patines''.