Reportaje especial: Amor en Tiempos de Covid-19

Reportajes Especiales

MEXICALI (T3).- La llegada del coronavirus no frenó la posibilidad de enamorarse, sin embargo en el Día de San Valentín no todo fue miel sobre hojuelas, las florerías y negocios de regalos no tuvieron las ventas esperadas y la demanda de serenatas fue nula para los mariachis.

La pandemia replanteó nuestra forma de vida en todos los aspectos. Y que decir de las bodas en tiempos de pandemia, se cancelaron decenas de citas programadas para contraer nupcias debido a que alguno de los contrayentes contrajera covid-19.

Entonces, ¿Cómo se está adaptando la población a las muestras de Amor en estos tiempos de pandemia?

¿Cómo se celebran las Bodas? … Es esto algo que se debe evitar, hasta que todos esten vacunados?

Un reportaje especial de Laura Meza.