Nombran a nueva alcaldesa de Calexico

Noticias del Valle Imperial

CALEXICO, Calif. (T3)-El Ayuntamiento de Calexico nombra a Rosie Fernández como la nueva alcaldesa de Calexico y Morris Reisen como alcalde provisional.

Durante una reunión el miércoles, el ex alcalde de Calexico, Bill Hodge, expresó algunas palabras para Fernández: "Como pueden ver, hicimos nuestra transición sin problemas al próximo alcalde. Ahora mi consejo para el próximo alcalde, Fernández. Conozca sus metas y objetivos. No permita que los obstáculos y las críticas lo detengan. No acepte un no por respuesta. Tiene todo mi respeto y apoyo. Muchas gracias por intensificar".

Por unanimidad, Fernández fue nombrado nuevo alcalde para 2020-2021.