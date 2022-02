¿Por qué Estados Unidos no envía tropas a Ucrania?

olivertapia

Washington (CNN) -- El asalto no provocado de Rusia contra Ucrania ha enfrentado la condena universal de las potencias occidentales.

Las sanciones contra Rusia y la ayuda a Ucrania han llegado de muchas direcciones. Pero poner tropas sobre el terreno en Ucrania, que no es miembro de la OTAN, es una línea que Estados Unidos y otros aliados occidentales no han estado dispuestos a cruzar.

Guerra Rusia - Ucrania: última hora y noticias

La embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, le dijo a Dana Bash de CNN en "State of the Union" el domingo que la administración Biden "ha dejado en claro" que EE.UU. no "pondrá las botas sobre el terreno".

"No vamos a poner en peligro a las tropas estadounidenses", dijo.

Pero, ¿qué otros factores impiden que las tropas estadounidenses entren en Ucrania? Esto es lo que debes saber: