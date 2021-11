CBP reitera reapertura fronteriza próximo lunes 8 de Noviembre

SAN LUIS, Ariz (T3)- Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) señalaron que la entrada para viajes no esenciales tendrá lugar en el momento en que las garitas se abran al público este 8 de noviembre únicamente a las personas que presenten un documento que compruebe estar vacunados contra el coronavirus.

Durante una conferencia de prensa esta mañana, agentes del CBP mencionaron que viajeros mayores de 18 años deberían contestar a los agentes fronterizos en caso de que pregunten por su estatus de vacunación, pero también estar listos para mostrar evidencia a los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza, ya sea con un documento físico o virtual.

''Ciudadanos no americanos que no tengan la evidencia de estar vacunados no podrán ingresar a los Estados Unidos. Sabemos que hay diferentes tipos de documentación para comprobar el esquema de vacunación pero cualquiera que este expedido de manera física o virtual por parte de los CDC será aceptado'' informó Matthew Davies Director Ejecutivo de Admisión en el CBP.

Finalmente en el caso de ciudadanos norteamericanos podrán abandonar y retornar el país cuenten o no con la vacuna contra el Covid-19, autoridades alertan y advierten el incremento de largas filas de espera para cruzar a estados unidos.