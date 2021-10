El plan de la red de seguridad social de Biden se votará pronto

Proyecto de ley e infraestructura discutidos recientemente

WASHINGTON (KYMA, KECY/CNN) - El viernes 22 de octubre, el presidente Biden se reunió con otros funcionarios de la Cámara y el Senado para discutir su plan de red de seguridad social.

Los líderes de la Cámara de Representantes están programados para votar pronto sobre la infraestructura de Biden y los proyectos de ley.

Actualmente se está aprobando un proyecto de ley de infraestructura bipartidista, pero los demócratas de la cámara también lo están reteniendo, a lo que el presidente Biden declaró: "Cuando estás en el Senado de los Estados Unidos, eres presidente de los Estados Unidos y tienes 50 Demócratas, todo el mundo es presidente."

El presidente Biden tuvo que hacer algunas concesiones para el próximo proyecto de ley, recortando su plan de dos años de colegio comunitario gratuito, licencia federal pagada hasta un mes y aumentando los impuestos para las corporaciones.

Esa última concesión proviene de la reciente oposición de la senadora Krysten Sinema.

"Ella dice que no recaudará ni un centavo en impuestos en el lado corporativo y / o en la gente rica, punto," expresó el presidente Biden.

El próximo proyecto de ley todavía tiene algunas otras prioridades.

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, continuó diciendo: "El compromiso no es una mala palabra y que no obtendremos nada. Si no tenemos 50 votos, la alternativa no es un paquete más grande. La alternativa es nada."