Ahora es su oportunidad de obtener información sobre la aplicación de la ley de Yuma

YUMA, Ariz. (T3) - Involucrar a Arizona en los vecindarios (G.A.I.N.) es un evento organizado por agencias policiales en todo Arizona para unir fuerzas y promover la conciencia, la seguridad y la unidad del vecindario.

Los organizadores dicen que el evento se lleva a cabo deliberadamente en octubre para destacar el Mes de la Prevención del Crimen.

Join YPD and other local law enforcement agencies this Saturday at the Target parking lot for the GAIN Event. From 5pm to 8pm. Bring the kids out to meet McGruff the crime fighting dog, and have their fingerprints taken for your documentation by our Forensic Techs! See you there! pic.twitter.com/GqrDIWAqZ6