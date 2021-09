Jurado acusa a dos agentes despedidos por golpear a un adolescente

Noticias del momento

Las fotos llevan a una sentencia de culpabilidad

SAN FRANCISCO, California (AP) - Un gran jurado en California acusó a dos agentes de policía por delitos graves de agresión en la presunta golpiza a un adolescente negro que no se resistía el año pasado.



El fiscal de distrito del condado de San Joaquín anunció el viernes las acusaciones contra los dos ex agentes de policía de Stockton. Las fotos publicadas por el abogado del entonces adolescente de 17 años muestran enormes hematomas en la cara.



Los ex oficiales Michael Stiles y Omar Villapudua fueron despedidos en marzo después de que una investigación policial descubrió que habían usado fuerza excesiva fuera de la política y la capacitación del departamento.



Los cargos se presentan en medio de una creciente indignación por el uso excesivo de la fuerza policial, especialmente contra Afroamericanos en EE. UU.