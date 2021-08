BetMGM se asocia con Gila River Hotels & Casinos y Arizona Cardinals

Noticias del momento

BetMGM se expande a tiendas minoristas y deportivas de Arizona

CHANDLER, Arizona (AP, KYMA/KECY) - BetMGM anunció el 9 de agosto que se ha asociado con Gila River Hotels & Casinos, así como con los Arizona Cardinals. Estos son los primeros establecimientos en los que BetMGM ha entrado en Arizona, ya que la compañía planea expandirse con más ubicaciones de apuestas deportivas y minoristas.

"Los fanáticos de los deportes de Arizona son extremadamente apasionados y estamos seguros de que disfrutarán de la experiencia BetMGM", declaró el director ejecutivo de BetMGM, Adam Greenblatt. "Gila River Hotels & Casinos y Arizona Cardinals representan los principales destinos de casinos y franquicias deportivas del estado, lo que los convierte en los socios ideales para nosotros.”

Junto con su asociación, BetMGM planea abrir una casa de apuestas deportivas BetMGM en State Farm Stadium para 2022.

El director ejecutivo de Gila River Hotels & Casino, Kenneth Manuel, expresó: "Gila River Hotels & Casinos y los Arizona Cardinals tienen una asociación eterna, que ofrece a los huéspedes experiencias exclusivas y recompensas notables. Mientras exploramos a nuestro socio en apuestas deportivas, la unidad con BetMGM, The King of Sportsbooks, asegura que entregamos más allá de todas las expectativas. No tengo ninguna duda de que la unificación de estas tres marcas líderes en la industria brindará la mejor experiencia en apuestas deportivas de Arizona, solidificando a Gila River Hotels & Casinos como la sede de deportes de Arizona.“

Gila River Hotel & Casinos ofrece tres ubicaciones en Arizona y se planea incluir las casas de apuestas BetMGM dentro de sus establecimientos a medida que se acerca la temporada de fútbol.

El propietario de los Arizona Cardinals, Michael Bidwill, dijo: "Esta es una gran oportunidad para construir sobre nuestra relación de larga data con Gila River y lanzar una nueva con BetMGM. Son los mejores socios de su clase cuya excelencia y experiencia en este espacio emergente proporcionará una forma nueva e innovadora de involucrar e interactuar con nuestros fans.”