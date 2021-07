Los ex ASU Sun Devils compiten ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Noticias del momento

Alineación de deportistas, desde estudiantes hasta profesionales

TEMPE, Ariz. (T3) - Prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha sido diferente a cualquier otro. Pero habiendo incluido a la Universidad Estatal de Arizona (ASU) en sus viajes, ¡estos atletas ahora tienen la oportunidad de ganar el oro!

Jon Rahm Rodríguez obtuvo su licenciatura en Comunicaciones, luego de haber comenzado su educación con ASU en el otoño de 2012.

.@JonRahmpga is a 2021 U.S. Open champion and six-time winner on the PGA Tour. He won 11 collegiate events during his career at ASU.https://t.co/QC7oE2A3TW pic.twitter.com/eSp3Mb6Vo4 — Arizona State University (@ASU) July 24, 2021

Ahora patrocinado por Callaway, TravisMathew, Blue Yonder, Rolex, Mercedes-Benz y Silverleaf Club, Rahm terminó la "temporada de majors" el lunes. Consiguió el tercer puesto en el Open Championship celebrado en el campo británico de Royal St. George's.

Anna Maria Nordqvist comenzó su educación con ASU en el otoño de 2012. Sus estudios duraron aproximadamente dos años y medio.

So dissapointed in you @britishairways !!! Got to enjoy my new golf bag for two days and now it lost nowhere to be found at @DFWAirport @londonheathrow - how can it go missing with all my clubs?? So much for business class service. 😡 I have tournaments to play!! Pls share! pic.twitter.com/d5nQ1OpKkz — Anna Nordqvist (@ANordqvist) July 5, 2021

Recientemente, tuiteó que British Airways perdió su nueva bolsa de golf y expresó lo decepcionada que estaba con su servicio.

Azahara Munoz Vickers se graduó magna cum laude de ASU en la primavera de 2009. Sus estudios se centraron en la investigación del cerebro con especialización en negocios.

En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Vickers obtuvo el puesto 21 de acuerdo con sus registros en línea.

.@ANordqvist tied for fifth at the @NCAA Championships and for first at the PING/ASU Invitational. In her first year with ASU, she was a Pac-12 co-champion, @GolfCoachesAssn Freshman of the Year, Pac-10 Player of the Year and Newcomer of the Year.https://t.co/QC7oE2A3TW pic.twitter.com/dLLPtni2G3 — Arizona State University (@ASU) July 24, 2021

Giulia Molinaro comenzó su educación con ASU en el otoño de 2008. Habiendo nacido en Italia, se crió en Kenia. Se convirtió en la golfista número uno de Italia en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde terminó T53.

Carlota Ciganda Machiñena obtuvo su licenciatura en ASU, específicamente en Administración de Empresas. Según la Ladies Professional Golf Association (LGPA), se clasificó para el LPGA Tour en su primer intento.

.@carlotagolf made conference history as the first back-to-back Pac-10 champion. During her time at ASU, she earned NCGA All-America honors twice and was named ESPN The Magazine third-time Academic All-American.https://t.co/QC7oE2A3TW pic.twitter.com/WzpTPTgns3 — Arizona State University (@ASU) July 24, 2021

Aunque Paul Casey comenzó a jugar para los Sun Devils en 1998, decidió renunciar al resto de su educación en ASU en 2000 para comenzar una carrera profesional. El ex entrenador de Casey, Rany Lein, dijo lo siguiente al respecto:

La decisión de Paul es una que yo entiendo y apoyo. Ha atraído mucha atención al estado de Arizona y ha representado a la universidad de una manera excelente. Durante este otoño, Paul se dio cuenta de que quería comenzar su carrera profesional. Con oportunidades que estarán disponibles el primero del año, está emocionado de jugar profesionalmente. Ha tenido la oportunidad de jugar con muchos Sun Devils actualmente jugando profesionalmente como Phil Mickelson, Todd Demsey, Jim Carter y muchos otros, y quiere unirse a ese grupo de élite.

Y Casey ciertamente se ha ganado una reputación muy respetada entre los golfistas a nivel nacional y en el extranjero.