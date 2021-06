El senador Hueso reconoce a IV Food Bank como la organización sin fines de lucro del año 2021 del distrito

Noticias del momento

CalNonprofits organiza la celebración virtual de premios

IMPERIAL VALLEY, California (KYMA, KECY) - El senador Ben Hueso anunció con entusiasmo el viernes que reconoce al Imperial Valley Food Bank (IVFB) como la organización sin fines de lucro del año 2021 para el 40 distrito del Senado de California.

Destaca que en los 30 años de historia de la IVFB, nunca ha servido a la comunidad tanto como lo ha hecho durante la epidemia de COVID-19. "Hemos escuchado durante toda la pandemia que 'estamos juntos en esto', pero pocas organizaciones han encarnado esto de manera más completa que Imperial Valley Food Bank", comenta el Senador Hueso.

Los premios fueron organizados por una alianza estatal conocida como la Asociación de Organizaciones sin Fines de Lucro de California (CalNonprofits). Este año, CalNonprofits reconoció a 114 organizaciones sin fines de lucro durante el evento virtual.

Cortesía de Imperial Valley Food Bank

Layoffs and business closures related to the pandemic are key contributing factors to the increase in demand of aid recently needed.

Prior to the lockdowns, the IVFD distributed 5 million pounds of food and served up to 18,000 residents. Those numbers went up about 62% to 8 million pounds of food and up to 29,000 residents during 2020.

Sen. Hueso believes, "Their endless generosity has given strength, hope and nourishment to so many families during such difficult times, and has reminded us all of the importance of community support."

In an effort to wholeheartedly support their pre-pandemic staff, the IVFB's 14 employees have been ensured work without a reduction in hours or furloughs. Together, they also created a "Food Bank School" which consisted of their very own children.