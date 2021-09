Protestan en contra de apoyos hacia migrantes en el condado

Noticias de Yuma

YUMA (T3)-Decenas de residentes del condado se manifestaron al exterior de las intalaciones del Best Western Plus, pues dicen sentirse frustrados por la cantidad de migrantes que habitan en dicho sitio y por los recursos que se les ha destinando para el sustento de los mismos. Tony Reyes, Presidente de la Mesa de Suspervisoes del Condado de Yuma, aclaró que el condado no está pagando viviendas para migrantes y que este es un proyecto financiado federalmente a tráves de ENDEAVORS A.C.