Solicitan donaciones de ropa y calzado para familias inmigrantes

Noticias de Yuma

SOMERTON (T3).- Desde el pasado 26 de Febrero han arribado decenas de inmigrantes en busca del sueño americano. Lamentablemente el condado de Yuma no cuenta con un refugio temporal para atender esta situación por lo que la asociación civil Campesinos sin Frontera en conjunto con la comunidad de Somerton los han recibido en sus casas e iglesias.

Alrededor de 50 personas son recibidas diariamente y paran tan solo unas cuantas horas en la ciudad para alimentarse y descansar un poco para después continuar su curso.Son personas provenientes de: Cuba,Brasil, Haíti, Venezuela, Rumania, Africa y República Dominicana.

''Nosotros no esperabamos que sucediera esta situación, no estabamos preparados pero sabemos que necesitamos ayudarlos porque muchos de ellos no son solamente varones, son mujeres con niños recién nacidos y mujeres embarazadas también'' mencionó Emma Torres Directora Ejecutivda de Campesinos sin Fronteras.

Las donaciones que estan solicitan son: ropa,calzado y alimentos no pedecederos así como también personas traductoras que manejen el idioma portugués ya que muchos de ellos no hablan inglés ni español.

Para mayor información pueden comunicarse al sitio oficial de Campesinos sin Fronteras.