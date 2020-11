Gratis clases y asientos de seguridad para bebés en el Departamento de Salud del Condado de Yuma

Noticias de Yuma

Yuma, Ariz. (T3) - Ante la proximidad de las festividades decembrinas y con el propósito de reducir las lesiones infantiles por accidentes de tráfico, el Departamento de Salud del Condado de Yuma, a través de su Programa Safe Kids, estará ofreciendo de manera gratuita clases y asientos de seguridad para bebés, durante noviembre y diciembre.

Noviembre no solo es el arranque de las fiestas navideñas, luego del Día de Acción de Gracias, sino el mes en el que se conmemora a las víctimas de accidentes automovilísticos, estimándose que los asientos de seguridad reducen hasta en un 71 por ciento las heridas mortales, entre los niños menores de un año de edad.

Desafortunadamente, casi el 60 por ciento de los asientos de seguridad para automóvil no se utilizan o instalan correctamente, por ello es imprescindible seguir las instrucciones del manual, tanto del fabricante del asiento, como del carro y de ser posible tomar las clases que ofrecen los instructores certificados del Departamento de Salud.

Los padres o cuidadores de menores de edad interesados en obtener un asiento infantil de seguridad, deberán estar inscritos al menos a un programa de asistencia como WIC, AHCCCS o cupones de alimentos y atender a una clase que será impartida, de manera virtual, por personal certificado.

Además de no haber tomado la clase en los últimos dos años, otras consideraciones son que el asiento debe ser el principal para el niño y que los padres o cuidadores se presenten en el Departamento de Salud para la entrega del asiento, una vez concluido el entrenamiento.

Los horarios establecidos para las clases son: 13 y 20 de noviembre de 8:30 am a 10:00 am, en inglés y de 10:30 am a 12:00 pm en español; mientras que el 4 de diciembre solo se darán en inglés de 8:30 am a 10:00 am y el 18 de diciembre de 8:30 am a 10:00 am, en inglés y de 10:30 am a 12:00 pm en español .

La mayoría de los menores necesitan viajar en un asiento denominado booster a partir de los cuatro años de edad y hasta los 10 o 12 años, ya que sus rodillas se doblen en el asiento y sus pies toquen el suelo; mover a su hijo a un cinturón de seguridad demasiado temprano, puede aumentar su riesgo de lesiones o muerte.

El Distrito de Salud del Condado de Yuma, cuenta con técnicos certificados que pueden responder cualquier pregunta sobre el tema. Para obtener más información, llame al 928-317-4580.

