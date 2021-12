Buscan ampliar horarios de garita en San Luis Arizona

SAN LUIS ARIZONA (T3)-Surgen afectaciones ante horarios de cruce para ingresar a México desde Estados a través del puerto de entrada de San Luis Arizona, automovilistas comentan que se han quedado varados en el lado norteamericano debido al cierre de las 10 de la noche cuando en un pasado estaba abierto las 24 horas.

''Estoy trabajando temporalmente en Yuma y me ha afectado demasiado porque mis jornadas de trabajo son toda la noche, no alcanzo a salir en la noche y me tengo que salir por Mexicali por la garita de Calexico y se me dificulta igual cuando uno va de compras trata de salir un poco mas temprano pero es imposible porque los viernes en la noche se hace demasiada fila'' mencionó el ciudadano Jesús Delgadillo.

En enero del año entrante autoridades se van a reunir de nueva cuenta para darle seguimiento a este tema y reestablecer los horarios a 24 horas a como estaba inicialmente.