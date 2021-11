Poca afluencia de turistas por puerto de entrada en San Luis Arizona

SAN LUIS, Ariz (T3)-Después de casi 2 años de espera, Estados Unidos reabrió sus fronteras para viajes no esenciales. Sin embargo, se pudo presenciar poca afluencia de sanluisinos a través del puerto de entrada para ingresar a San Luis,Arizona.

Pese a las expectativas de las autoridades, se registro un flujo de vehículos tranquilo y sin largas filas en el cruce peatonal, algunos mexicalenses optaron por ingresar por el puerto de San Luis Arizona para evitar aglomeraciones y largas filas en el cruce de Mexicali-Calexico.

''La verdad, 10 minutos y se me hace exagerado, aquí en San Luis la fila esta super rapidísima.No hay nada de fila aca en San Luis y allá desde ayer en la noche están haciendo fila las filas son inmensas allá en Mexicali, así que dije no, mejor me vengo pero por San Luis'', compartió Claudia Díaz residente de Mexicali.

Antes de viajar, extranjeros deben presentar a oficiales del CBP un certificado de vacunación con la pauta completa de vacunas autorizadas por los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos ,el formato puede ser digital o en papel.

Además de visitar los centros comerciales y deleitar su paladar en restaurantes norteamericanos algunos celebraron esta reapertura para poder reunirse con sus familiares después de una larga espera.