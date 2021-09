Noticias de Mexicali y San Luis

MEXICALI (T3)-El Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdéz reconoció que su gobierno no ha podido pagar los 50 mil pesos que le prometieron a Aremi Fuentes, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.Informan que no pudieron prever este monto porque no sabían si los atletas de Baja California traerían medallas.