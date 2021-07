En ausencia, puesto de administrador municipal de San Luis

Noticias de Mexicali y San Luis

La disputa del ayuntamiento causa controversia

SAN LUIS, Ariz (T3)- Tras 6 años como administrador municipal, Tadeo De La Hoya, fue puesto en ausencia administrativa por dos semanas tras una votación realizada por miembros del concilio de la ciudad para negociar los términos de un acuerdo mutuo de separación del cargo, decisión que no apoyó el alcalde de la ciudad Gerardo Sánchez.

''Los consejales Matías Rosales, Mario Buchanan y yo, no estamos de acuerdo con esta desición tomada, es por eso que yo voté que no. En mi opinión, estamos hablando de una persona que yo tengo más de 12 años que conozco, él tiene 22 años trabajando para la ciudad y es una persona que basicamente se crió en la ciudad, es una persona que es muy activa y con corazón para participar y ser parte de esta comunidad''

No esta lógico lo que se hizo.En mi opinión no pensaron bien las cosas y si es porque necesitamos cambios ¿qué más cambios? fíjate lo que hemos echo, fíjate en lo que estamos participando, estas decisiones se toman con un plan, se toman con una decision firme.'' mencionó inconforme el alcalde de la ciudad.

El pasado miércoles miembros del concilio votaron a favor de dicha propuesta en la cual se nombró a la abogada municipal Kay Macuil como encargada de la oficina, mientras se nombra a un administrador interino.

''Familia, amigos, y comunidad que tanto aprecio. Después de servir a la Ciudad de San Luis, AZ por más de 20 años, decidimos una separación de acuerdo mutuo.Aprovecho para reiterar mi compromiso de seguir trabajando por los habitantes de esta ciudad y también agradecer por todas sus muestras de cariño, solidaridad y respeto que han mostrado en las últimas horas hacia mi persona, pero en especial hacia el trabajo que realicé junto con todo el gran equipo de trabajo de la ciudad de San Luis '' escribió De la Hoya en sus redes sociales.

Los votos a favor de esta moción fue de los concejales Luis Cabrera, José Ponce y Gloria Torres, y de la vicealcalde Africa Luna-Carrasco.

“Pensamos que ya es tiempo para un cambio en la administración, estamos muy agradecidos con el señor De La Hoya por el trabajo que hizo, y solo queda negociar con él un acuerdo mutuo de separación con un paquete de cesantía”, afirmó Luis Cabrera en entrevista.

La nota completa hoy en punto de las 5:00 de la tarde por Telemundo 3 noticias.