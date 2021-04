Uso de cubrebocas en oficinas del ayuntamiento serán requeridas

Noticias de Mexicali y San Luis

SAN LUIS ARIZONA.- El uso de cubrebocas en oficinas de la ciudad de Somerton y San Luiz Arizona serán requeridas al momento de ingresar, esto a raíz del levantamiento de reestricciones sanitarias a nivel estatal por el mandatario Doug Ducey.

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, levantó este viernes las restricciones de capacidad en gimnasios, restaurantes y otros negocios, citando casos más bajos de covid-19 y el avance de la vacunación, cambiando las restricciones pandémicas que han estado vigentes durante casi un año

''Entonces lo que nosotros estamos haciendo obviamente es respetando las ordenes del gobernador, siguiendo en ese mismo nivel por los negocios en si ellos van a poder hacer sus desiciones, es responsabilidad mas bien los residentes e igual que los negocios'' Gerardo Cabrera Administrador de la Ciudad de Somerton.

''Se me hace injusto que el uso de mascarillas se haya echo un tema politico, se trata de vidas, el covid todavia existe hay una posibilidad muy grande de que venga otra ola. no nomas porque el gobernador firmo y quito todas las reestricciones significa que no a todo mundo le puede pegar el covid. hay una posibilidad muy grande de que venga otra ola como vino en noviembre diciembre entonces todo lo indica'' Gerardo Sanchéz Alcalde de la ciudad de San Luis Arizona.

