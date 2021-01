Reportaje Especial: Venta Clausurada

Noticias de Mexicali y San Luis

MEXICALI (T3) - A principios de la pandemia, la secretaría de salud en Baja California prohibió la instalación de mercados sobreruedas en zonas donde su mapa de geolocalización ha detectado más casos activos de Covid-19, suceso que perduró durante bastantes meses afectando de manera grave la economía de los comerciantes.

Intentar abarcar todos los aspectos en los que el COVID-19 ha marcado nuestra vida es imposible…pero que sucedió con las personas que tuvieron que cerrar sus negocios? aquellos comerciantes quienes viven al día mediante sus ventas para alimentar a sus familias?



‘’Tengo 30 años desde el primer día que se inauguro este tianguis, nosotros estamos trabajando aquí. Yo soy de la tercera edad yo ya no puedo trabajar en cualquier lugar entonces nada mas estoy, digo… quisiera que nos considerarán para poder trabajar que no nos vuelvan a clausurar porque están clausurando muchos negocios porque no llevan las medidas sanitarias’’ mencionó Laura Beltran, comerciante de tianguis sobre ruedas.

Comerciantes aseguran que han sido meses muy difíciles debido a la contingencia sanitaria, no se tenían grandes expectativas en el mes de diciembre ya que la situación económica de las familias también es complicada y las medidas sanitarias no permitían tener un gran número de aforo en las tiendas.



‘’Lo que es diciembre nos fue la verdad lo que es del 100% del otro año este diciembre nos fue un 25 a 30% demasiado considerable’' comenta Roberto Altamirano, comerciante.

Por otro lado, algunos comerciantes optaron por utilizar las redes sociales para no dejar de proveer sustento a sus hogares durante la suspensión de actividades.‘’Si no hubiera sido por las redes sociales definitivamente pues estaríamos en la calle pidiendo comida’’ mencionan comerciantes.



‘’Actualmente tenemos 122 rutas en Mexicali y en el Valle de las cuales están operando el 85% en diferentes modalidades estamos hablando de lo que es ya de lunes a domingo aplicandose con todos los protocolos’’ informó Oliver Herrero, Jefe del Departamento de Comercio Ambulante en Mexicali.