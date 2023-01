Conoce a Héctor Pérez, el cantautor que busca un espacio en la escena del pop de España y Latinoamérica

“Yo de él sobre todo he aprendido de la importancia de contar algo en las canciones, de que las canciones no solo sean atractivas en cuanto a oído, sino que también transmitan algo, que cuenten una historia, que siento que muchas veces es muy necesario y no siempre se cumplen”, dice.

“Siempre he sido muy peliculero, yo siempre he sido muy cuentista y también siempre andaba por ahí cantando y tal. Yo creo que la inquietud musical se me despertó en el momento en el que mi madre me apuntó a clases de guitarra en el colegio. En ese momento yo sentí que la música era algo con lo que yo me sentía más yo que con ninguna otra cosa”, explica.

