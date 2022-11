Leo Messi y Antonela Roccuzzo, los protagonistas de una historia de amor que atravesó el tiempo y la distancia

Su hijo del medio tiene una personalidad fuerte, según el padre. “Mateo me mira y me desafía”, dijo en una entrevista con TyC Sports, en contraste con la actitud del mayor. “A Thiago le decís las cosas una vez y ya lo hizo”. El jugador ha reconocido que una de las cosas que sufre es estar lejos de los pequeños cuando no pueden acompañarlo.

