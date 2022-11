Exclusiva: República Dominicana expulsó a 1.800 niños a Haití sin sus padres este año

“Simplemente me agarraron y me llevaron; les dije que tenía papeles y ni siquiera me escucharon”, añadió. El hombre estuvo detenido toda la noche en condiciones miserables antes de ser liberado al día siguiente.

“Estaba durmiendo en mi casa con mi familia. A las 3 de la madrugada (hora local), un grupo de agentes de inmigración derribó mi puerta y me arrestó. No me pidieron mis papeles ni nada; no me dejaron hablar”, dice un hombre de origen haitiano, cuyo permiso legal de trabajo estaba en proceso de renovación cuando fue detenido.

“Una mujer llevaba una pañalera, pero no al bebé. [Los agentes de inmigración] le habían dicho que no podía llevar a su bebé con ella, y que lo llevarían al autobús, pero luego no llevaron al bebé al autobús”, dijo Yoana Kuzmova, investigadora del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe.

