“Insensible” y un “insulto”. El presidente de la FIFA es criticado por su discurso sobre los derechos humanos en Qatar antes de la Copa del Mundo

(CNN) — El discurso de casi una hora de duración del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en vísperas de la Copa del Mundo de 2022 en Qatar ha sido descrito como “insensible” y un “insulto” a los trabajadores migrantes por parte de grupos de derechos humanos.

En un monólogo explosivo, y a veces extraño, Infantino —el presidente del organismo rector del fútbol mundial— acusó de hipocresía a los críticos occidentales del historial de derechos humanos de Qatar.

“Hoy me siento qatarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento discapacitado. Hoy me siento un trabajador migrante”, dijo, frente a una audiencia atónita.

“Siento esto, todo esto, por lo que he ido viendo y lo que me han contado, como no leo, sino estaría deprimido creo”.

“Lo que los europeos hemos estado haciendo durante los últimos 3.000 años, deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de comenzar a dar lecciones morales”, continuó.

“La reforma y el cambio llevan tiempo. Tomó cientos de años en nuestros países en Europa. Se necesita tiempo en todas partes, la única forma de obtener resultados es participando […] no gritando”.

El torneo, que comienza el domingo, es la primera Copa del Mundo que se lleva a cabo en el Medio Oriente, pero se ha visto envuelto en controversias, con gran parte de la preparación centrada en los derechos humanos, desde la muerte de los trabajadores migrantes y las condiciones que muchos han soportado en Qatar, hasta los derechos LGBTQ y de las mujeres.

Infantino, a pesar de admitir que las cosas no fueron perfectas, dijo que algunas críticas eran “profundamente injustas” y acusó a Occidente de tener un doble rasero.

“La historia no juzgará este momento con amabilidad”

Nicholas McGeehan, director de FairSquare, una organización de derechos humanos sin fines de lucro, dijo en un comunicado: “Los comentarios de Infantino fueron tan insensibles como torpes y sugieren que el presidente de la FIFA obtiene sus puntos de conversación directamente de las autoridades de Qatar.

“La desviación y las whataboutism siempre han estado en el centro de los esfuerzos de relaciones públicas de Qatar para defender sus fallas de rango, y ahora tienen al presidente de la FIFA haciendo su trabajo por ellos”.

Mustafa Qadri, director ejecutivo de la organización internacional de derechos humanos Equidem, también dijo en un comunicado: “La historia no juzgará este momento con amabilidad. El discurso de Infantino fue un insulto a los miles de mujeres y hombres trabajadores que han hecho posible la Copa del Mundo”.

“Tuvo una oportunidad perfecta para reconocer que miles de mujeres y hombres de los países más pobres llegaron al más rico solo para enfrentar el engaño, la explotación y la discriminación”, añadió.

“Todos los días, los trabajadores se comunican con Equidem sobre salarios impagos, abusos y miedo de hablar por temor a represalias de los empleadores. Aquí hay una solución: Infantino debe establecer un fondo de compensación integral y exigir que Qatar establezca un centro de trabajadores migrantes independiente para que los trabajadores tengan un espacio seguro para presentar quejas y obtener el apoyo que necesitan”.

The Guardian reportó el año pasado que 6.500 trabajadores migrantes del sur de Asia han muerto en Qatar desde que el país fue galardonado con la Copa del Mundo en 2010, la mayoría de los cuales estaban involucrados en trabajos peligrosos y de bajos salarios, a menudo realizados en condiciones de calor extremo.

El reporte no relacionó las 6.500 muertes con los proyectos de infraestructura de la Copa Mundial y no ha sido verificado de forma independiente por CNN.

Hassan Al Thawadi, el hombre a cargo de dirigir los preparativos de Qatar, le dijo a Becky Anderson de CNN el año pasado que la cifra de 6.500 del Guardian era un “titular sensacionalista” que era engañoso y que el reporte carecía de contexto.

Un funcionario del gobierno le dijo a CNN que hubo tres muertes relacionadas con el trabajo en estadios y 37 muertes no relacionadas con el trabajo. En un comunicado, el funcionario dijo que las cifras de The Guardian eran “inexactas” y “tremendamente engañosas”.

Ocho nuevos estadios surgieron del desierto, y el estado del Golfo amplió su aeropuerto, construyó nuevos hoteles, vías férreas y carreteras. Todos habrían sido construidos por trabajadores migrantes, quienes, según Amnistía Internacional, representan el 90% de la fuerza laboral en una población cercana a los tres millones.

Desde 2010, cuando se concedió a Qatar la Copa del Mundo, los trabajadores migrantes se han enfrentado a salarios atrasados ​​o impagos, trabajos forzados, largas horas en climas cálidos, intimidación de los empleadores y la imposibilidad de dejar sus trabajos debido al sistema de patrocinio del país, según han descubierto organizaciones de derechos humanos.

