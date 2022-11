Jennifer Aniston habló abiertamente sobre sus intentos fallidos de fecundación in vitro y dice que no tiene remordimientos

“Es una tortura para mí. La razón por la que abrí una cuenta en Instagram fue para lanzar esta línea”, dijo. “Luego llegó la pandemia y no la lanzamos. Así que me quedé atrapada en estar en Instagram. No es algo natural”.

“No me arrepiento de nada”, dijo. “En realidad siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más, ‘¿Se podrá? Tal vez. Tal vez. Tal vez’. Ya no tengo que pensar en eso”.

KYMA KECY is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.