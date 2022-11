Los estados con políticas inclusivas para los inmigrantes: licencias de conducción, educación y salud

De acuerdo con un reporte de la organización The Next 100, en los estados en los que estas legislaciones no existen, los estudiantes indocumentados se ven obligados a pagar tasas de matrícula internacionales para cursar estudios superiores. En promedio, estas tasas son más de 8.000 dólares más caras. La equidad de las matrículas se vuelve más crítica en un contexto de cuestionamiento del DACA, programa que protege de la deportación y otorga otros beneficios a jóvenes que llegaron al país de manera ilegal antes de sus 16 años.

En efecto, esta posibilidad ha beneficiado tanto a los inmigrantes no autorizados como a los estados, debido a que, allí donde se ha implementado, aumentó la seguridad pública de toda la comunidad. Según un artículo del think tank Center for American Progress, esta medida permite que las carreteras sean más seguras y que haya más conductores asegurados. Además, la policía puede mantener sus registros actualizados y utilizar su tiempo de forma eficiente, mientras que las personas que no poseen estatus legal tienen una mayor predisposición para colaborar con las autoridades, al perder el miedo de ser deportados en un control de tránsito, por ejemplo.

