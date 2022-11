Elon Musk quiere que los usuarios de Twitter paguen por cuentas verificadas. Esto podría crear nuevos dolores de cabeza para la compañía

Puede haber otros factores que complican. Los usuarios pueden tener inquietudes sobre la entrega de su información bancaria o de tarjeta de crédito a una empresa que supuestamente tiene importantes vulnerabilidades de seguridad, según la acusación de un denunciante de la empresa de hace unos meses. En muchas partes del mundo, las personas no tienen fácil acceso a los servicios bancarios. Y muchos usuarios habituales de Twitter que no están preocupados por ser suplantados y no les importa la “influencia” de Twitter, simplemente no les importa pagar un marca de verificación azul.

