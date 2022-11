Análisis | Biden lanzó una dura advertencia a quienes niegan los resultados de las elecciones. Esto es lo que está alimentando el “camino al caos” de EE.UU.

“Mientras estoy aquí hoy, hay candidatos que se postulan para todos los niveles de cargos en Estados Unidos —para gobernador, Congreso, para fiscal general, secretario de Estado— que no se comprometerán, no se comprometerán a aceptar los resultados de las elecciones en las que están compitiendo”, dijo Biden. “Este es el camino hacia el caos en Estados Unidos. No tiene precedentes. Es ilegal y antiestadounidense”.

