De amor y de drama: la vida de película de Luis Suárez

Inmediatamente una multitud de hinchas del equipo en el que Suárez comenzó su carrera se unió en una campaña en redes bajo el hashtag #SuarezANacional que llegó a ser tendencia mundial. Tuitearon hinchas. Tuitearon políticos oficialistas y opositores. Tuitearon hasta seguidores de otros equipos. Y no faltó la pregunta de “Who is Luis Suárez” entre tuiteros de habla inglesa que no entendían la tendencia.

“Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, escribió entonces su amigo Leo Messi, también por entonces enfrentado con la dirigencia del club, del que al año siguiente también se terminó yendo.

En ese entonces, las llamadas de teléfono eran caras. Pero lograron seguir comunicándose. La relación no se enfrió. Un día ella lo llamó y le dijo: “Si no venís en diciembre, lo dejamos. Yo no puedo aguantar más”.

Entonces llegó Sofía a su vida y, tal como contó en una entrevista reciente en Canal 10, le puso “los pies en la tierra”. “Yo no estudiaba, había dejado el liceo y ella me obligó a estudiar y me hizo pasar de año”, recordó el máximo goleador de la celeste, que podría disputar en Qatar su último mundial. Sofía no se convirtió solo en su novia. También se convirtió en su guía.

