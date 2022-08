Familias de mineros atrapados en México rechazan nueva estrategia de rescate y posible compensación

“Los peritos decidieron que la otra opción era cavar el terreno para entrar a la mina. Cualquier cosa más allá de eso toma más tiempo. Antes de tomar esa decisión, les indiqué que informaran a las familias, y ellos, como usted dice, no estaban de acuerdo. No es que no quieran que rescaten a sus familiares, les parece mucho tiempo”, dijo.

KYMA KECY is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.