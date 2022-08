Lo que el plan de deuda estudiantil de Biden significa para la economía de EE.UU.

Aunque US$ 300.000 millones no es enorme para una economía de US$ 25 billones, el costo de la condonación de la deuda estudiantil cancelaría los ahorros del déficit presupuestario federal proyectado de la Ley de Reducción de la Inflación recién aprobada.

Una cancelación única de US$ 10.000 para cada prestatario que gane menos de US$ 125.000 le costará al gobierno aproximadamente US $300.000 millones, según una estimación de esta semana del modelo de presupuesto de Penn Wharton. (El modelo de Penn Wharton no incluía el costo de liquidar hasta US$ 20.000 en deuda estudiantil para los beneficiarios de la Beca Pell).

Biden anunció el miércoles que su administración condonará US$ 10.000 a los prestatarios que ganen menos de US$ 125.000 por año. Los prestatarios de bajos ingresos que fueron a la universidad con las Becas Pell recibirán hasta US$ 20.000 en condonación de préstamos estudiantiles.

