OPINIÓN | La peligrosa enfermedad de Estados Unidos

Muchos, antes de Abraham Lincoln, mencionaron el tremendo peligro de una “casa dividida”. Desde el Nuevo Testamento en Lucas y Mateo y recalando en varios autores y políticos, recae finalmente en el discurso de Lincoln de 1858 con el mismo nombre, y su mensaje, por la cruda situación política y social que atravesaba EE.UU., se acuña como una señal fundamental para el curso del camino: “Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. No creo que este Gobierno pueda sobrellevar, de forma permanente, la mitad esclavo y la mitad libre. No espero que la Unión se disuelva. No espero que la casa se desplome, pero sí espero que deje de estar dividida”, dijo.

Y así será, qué pena. Me parece, —y discúlpeme usted lector demócrata o republicano, de Trump o de Biden, no quiero ofenderlo—, que me recuerdan a los bajitacones y los altitacones de Jonathan Swift en “Los viajes de Gulliver”. Siempre interesados en una polémica a muerte por cosas sin importancia (esa es una de las nueve cabezas de la Hidra de Lerna y se llama Nimiedad) mientras la casa donde viven ambos se estremece, dividida por su ira.

Luchan con tanto ahínco, fiereza y fidelidad a sus principios que cada día, una mitad de esa nación está más dispuesta a terminar con la otra. Sí, admitámoslo: eliminarla, desaparecerla de la faz de esta misma tierra donde todos nacieron y en la que todos tienen el mismo derecho de existir, al menos legalmente, y que ha sido adalid del progreso, la libertad y la tolerancia, duramente conseguidos en los 246 años de su historia. En estos momentos no existe la diferencia de opiniones en un debate civilizado; prima el lenguaje más barato, el temperamento sanguíneo en contra de todo lo que dice el otro. Pululan en la prensa las noticias sesgadas, las “opinionadas”, las que no lo cuentan todo o las que lo cuentan desde una sola perspectiva. Me pregunto si será que, a falta de verdaderos, grandes problemas en Estados Unidos, una potente maquinita de mortificar empieza a andar por sí sola en algún sitio misterioso, emporcándonos la vida —tan cortita ella— e incitándonos a un combate sin clemencia contra el otro.

