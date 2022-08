Por qué catalogar la viruela del mono como una enfermedad de transmisión sexual va más allá de una simple etiqueta

La guía clínica de los CDC indica a los proveedores de atención médica: “Es importante evaluar exhaustivamente a los pacientes que presentan úlceras genitales o perianales para detectar ITS. Sin embargo, se han reportado infecciones simultáneas de viruela símica e ITS y la presencia de una ITS no descarta la viruela del mono”.

“Tenemos las tasas de infecciones de transmisión sexual más altas en EE.UU., básicamente en toda la historia de la nación. Por lo tanto, no sorprende que estemos diagnosticando más ITS en el contexto del brote actual de viruela del mono”, dijo. “Como anécdota, algunas de nuestras clínicas en todo el país nos han dicho que están registrando tasas del 15% al ​​40% de infecciones simultáneas con otras ITS. Pero no tenemos datos nacionales al respecto en este momento”.

“El sexo es un comportamiento humano. Si no existiera un estigma asociado a las infecciones que se transmiten sexualmente, habría menos preocupación de decir que la viruela del mono es una ITS por las implicaciones para las personas más afectadas”, escribió Nordlund. “También es importante considerar esta pregunta a nivel mundial. Y tener en cuenta que las implicaciones de esta etiqueta varían según el lugar del mundo en el que te encuentres. Por ejemplo, hay países donde la homosexualidad está penalizada con prisión o incluso con la muerte. Considerar la viruela del mono como una ITS o una ETS podría tener consecuencias de largo alcance en estos países”, añadió.

“No existe un proceso formal para etiquetar una infección como ITS o ETS”, escribió Kristen Nordlund, portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en un correo electrónico a CNN este lunes. “Los expertos generalmente determinan, científicamente, si un patógeno puede transmitirse a través del sexo, en cuyo caso se le denomina ‘transmisible sexualmente’. Y la frecuencia con la que a una infección se le considera ITS se relaciona con la proporción de transmisiones por sexo frente a alguna otra ruta. Pero no hay una ‘rúbrica’ que se utilice para guiar esta determinación”, añadió.

“Lo que muchas personas pensarán es que es igual al herpes, la gonorrea o la clamidia, en el sentido en que debes tener relaciones sexuales para contraerlo. Eso no es cierto. Por eso resulta peligroso sugerir que se transmite exclusivamente a través del sexo. Eso es desinformación” advirtió. La viruela del mono “se propaga a través del sexo en la mayoría de los casos. Pero no se transmite exclusivamente a través del contacto íntimo. También se puede contagiar a través del contacto no íntimo”, añadió.

“Lo nocivo de sugerir que la viruela del mono es una ETS está en que las personas que no tienen relaciones sexuales piensan de inmediato: ‘Perfecto, no me voy a contagiar'”, destacó el Dr. Saju Mathew, médico de atención primaria y especialista de salud pública en Atlanta.

