OPINIÓN | La buena racha de Biden puede transformarse en viento de cola para las elecciones de noviembre

En lo propuesto por Biden, o por los líderes del Partido Demócrata, sobre todo de su ala izquierda, se incluía algo así como un Medicare para todos, un crédito fiscal para cada familia con niños, la condonación de las deudas estudiantiles, un aumento de las pensiones de vejez del Seguro Social, y medidas vigorosas y audaces en materia de vivienda, sobre todo las dirigidas contra el racismo inherente en muchas de las regulaciones urbanas al respecto. La factura de todo esto era mucho más elevada que el monto recién aprobado por el Congreso (más de US$ 3,3 billones de Build Back Better vs US$ 370.000 millones de la Ley para reducir la inflación).

KYMA KECY is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.