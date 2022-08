Algunos laboratoristas se niegan a extraer sangre de posibles pacientes con viruela del mono, lo que suscita preocupación por el estigma y los retrasos en las pruebas

Labcorp y Quest no discuten que, en muchos casos, sus flebotomistas no están sacando sangre a posibles pacientes con viruela del mono. Lo que no queda claro, tras las declaraciones de las empresas y el seguimiento de CNN, es si los flebotomistas se niegan por su cuenta a tomar sangre o si es la política de la empresa la que se lo impide. Los dos gigantes de las pruebas dicen que están revisando sus políticas y procedimientos de seguridad para sus empleados.

