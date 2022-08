Las bodas secretas de los famosos

Scarlett Johansson y la estrella de “Saturday Night Live” Colin Jost se casaron en octubre de 2020. La noticia no la dio ninguno de ellos: la organización Meals on Wheels la publicó en sus redes sociales, afirmando que el “deseo de bodas” de la pareja era llevar atención hacia esa obra de beneficencia. La princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi fotografiados el 19 de octubre de 2019 en París. (Crédito: Luc Castel/Getty Images) En 2020 las bodas secretas llegaron a la realeza: la princesa Beatriz, hija del príncipe Andrés y Sara, duquesa de York, se casó con su prometido en el castillo de Windsor. La sorpresa fue para la prensa pero no para la familia, por supuesto. La reina Elizabeth, de hecho, asistió a la ceremonia. Jennifer Aniston, cuya vida amorosa ha estado bajo el foco público desde su relación con Brad Pitt, se casó en 2015 en una ceremonia secreta con Justin Theroux. La boda de Brad Pitt y Angelina Jolie en 2014 fue tan secreta que al mundo le llevó cinco días enterarse, a pesar de que eran una de las parejas más seguidas.

