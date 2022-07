Chris Rock bromea con la bofetada que recibió de Will Smith

“Entonces te diré Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”. Smith también se disculpó con la madre, la familia y el hermano de Rock, Tony Rock, quien protagonizó la comedia de 2007 All of Us, la cual crearon Will Smith y su esposa Jada Pinkett.

KYMA KECY is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.