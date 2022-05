Después de la corte, las carreras de Johnny Depp y Amber Heard enfrentan otro juicio

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Después de seis semanas de testimonio en un juicio por difamación que ha sacado al aire lo bueno, lo malo y lo muy feo de la relación anterior de Johnny Depp y Amber Heard, el caso ahora está en manos del jurado.

Cualesquiera que sean los veredictos en la demanda de US $50 millones de Depp y la contrademanda de US $100 millones de Heard, algo más es cierto: el destino de sus respectivas carreras se decidirá en el tribunal de la opinión pública, según expertos de Hollywood.

CNN habló con seis expertos de la industria del entretenimiento para esta historia, algunos de los cuales hablaron de forma extraoficial para proteger las relaciones profesionales.

Ya sea justo o injusto, la ola de apoyo que Depp ha recibido en las redes sociales durante el juicio — especialmente en Tik-Tok — puede serle útil en el futuro, dijo a CNN un veterano publicista que conoce a Depp desde hace años.

La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard centra de nuevo las miradas en sus carreras

“No estaba seguro de qué esperar antes de que subiera al estrado y, en todo caso, creo que esto no ha hecho más que ayudar a su imagen pública”, dijo la fuente.

Otro importante publicista de Hollywood, que no ha trabajado ni con Depp ni con Heard, dijo que a ninguna de sus imágenes les ha ido bien.

“Ambos son altamente disfuncionales. El dinero es tóxico y la codicia destruye. Aquí nadie gana”, dijo este publicista.

Johnny Depp de retira por el día de la corte durante el juicio por difamación con su ex esposa Amber Heard la semana pasada.

Una industria que perdona

Naturalmente, hay obstáculos que ambos actores deben superar una vez que finalice su batalla legal.

Heard testificó que Depp fue verbal y físicamente abusivo. También acusó a Depp de violencia sexual durante su relación.

Depp afirmó varias veces en el estrado que nunca golpeó a una mujer, negó la acusación de agresión sexual de Heard y se llamó a sí mismo víctima de abuso doméstico por parte de Heard, lo que ella niega.

Depp y Heard se conocieron en 2009 en el set de su película “The Rum Diary” y estuvieron casados ​​entre 2015 y 2016 antes de divorciarse.

Kate Moss testifica que Johnny Depp nunca la empujó por las escaleras durante su relación

Las fotografías, así como las grabaciones de audio y video, pintaron una imagen de dos personas en una relación con lo que Laurel Anderson, una psicóloga clínica que trabajó con Depp y Heard en 2015 como su consejera matrimonial, caracterizó como “abuso mutuo”, en un testimonio reproducido el 14 de abril. (Para ilustrar cuán polémico ha sido este juicio, el uso del término en sí mismo por parte de la testigo ha generado críticas).

El agente de entretenimiento Darryl Marshak cree que los estudios de cine podrían, al menos inicialmente, dudar en involucrarse con los actores enredados en una controversia que se ha desarrollado tan públicamente.

“Robert Downey Jr. ganó un Premio de la Academia y luego ventiló en el mundo sus asuntos personales y la gente retrocedió”, dijo Marshak, quien anteriormente representó a estrellas como Leonardo DiCaprio y Hillary Swank. “Creo que Hollywood es un lugar extraño. Cuando ventilas tu ropa sucia frente a la máquina, los ejecutivos, todas las personas que hacen que las piezas se muevan, retroceden ante una llama ardiente”.

Depp afirma que un artículo de opinión de 2018 firmado por Heard en el que se describía a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico” lo difamaba. Ha protagonizado dos películas desde ese artículo de opinión, que no lo menciona por su nombre, “Waiting for the Barbarians” y “Minamata”, ambas películas independientes.

Amber Heard durante su testimonio el 5 de mayo.

Heard — cuya contrademanda afirma que fue difamada por un abogado de Depp que calificó sus acusaciones de abuso como un “engaño” – aparecerá en la secuela de “Aquaman”, cuyo estreno está previsto para 2023.

Marshak cree que el “increíble talento” de Depp lo ayudará a regresar a las pantallas de cine.

“Hollywood también es indulgente y, a medida que avanza, esto deja de transmitirse y Johnny puede regresar con fluidez al negocio. Creo que resurgirá nuevamente”, dijo. “Hollywood es un lugar voluble”.

La actuación en la sala de la corte de los equipos legales de Depp y Heard, un juicio transmitido en vivo visto por millones, también puede dar forma a la perspectiva de la industria sobre las dos estrellas.

Johnny Depp testifica por segunda vez: “Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad”

“A nivel mundial, la gente aparentemente se ha polarizado por el juicio, hemos visto cómo se desarrolla esto en la prensa antes de su culminación en la sala de la corte”, dijo a CNN Amanda K. Ruisi, fundadora y presidenta de AKR Public Relations y AKR Ventures.

Ruisi cree que los representantes de Depp han sido más efectivos.

“El equipo de comunicaciones legales y estratégicas del Sr. Depp ha hecho un trabajo increíble al transmitir un mensaje coherente en la sala del tribunal y en los medios de comunicación, lo que creo que ha ayudado a reunir el apoyo de su base de seguidores”.

No es que los partidarios de Depp necesitaran el empujón. La balanza de la justicia en las redes sociales está fuertemente inclinada a su favor, tanto que el desequilibrio ha provocado titulares que reflexionan sobre el motivo. Un escritor de The Cut preguntó: “Aquí hay una mujer que cuenta, con detalles agonizantes, cómo un hombre extremadamente famoso supuestamente abusó de ella. ¿Por qué, en 2022, tanta gente parece odiarla por eso?”

La socióloga Nicole Bedera ofreció algunas teorías, tanto en Twitter como en un artículo para Harpers Bazaar, sobre por qué tanto las sobrevivientes de abuso doméstico como muchas mujeres parecen apoyar a Depp.

Amber Heard volvió a declarar en el juicio que le inició Johnny Depp

“Puede ser aterrador — y para las víctimas, vuelve a ser traumático — que las mujeres sientan empatía por una sobreviviente de abuso. Si la violencia realmente *está* en todas partes y si *sientes* que le puede pasar a cualquiera, entonces muchas mujeres comenzarán a preocuparse de que serán las siguientes”, escribió. “Entonces, ¿es sorprendente que muchas mujeres salgan en defensa de Depp? No. No en absoluto”.

Heard ha tenido sus seguidores, pero notablemente menos vocales que Depp, tanto en el negocio del entretenimiento como dentro y alrededor del juzgado.

El excoprotagonista de Heard, David Krumholtz, salió en su defensa públicamente, la actriz Ellen Barkin testificó para su equipo de defensa y la comediante Kathy Griffin, quien escribió en respuesta a un tuit previo al juicio de Heard: “Estoy pensando en ti y enviando todo el amor.”

Para dos actores en activo, la pregunta una vez que se levanta la sesión de la corte es: ¿los productores les enviarán guiones de manera tan confiable como los espectadores han estado enviando tuits?

¿El futuro de las franquicias en peligro?

El quid de las demandas de Heard y Depp radica en las afirmaciones de que sus carreras — específicamente su futuro en las respectivas franquicias cinematográficas — se han visto afectadas negativamente.

Durante las últimas semanas de testimonio, el equipo de Depp ha tratado de demostrar que Depp, quien interpretó a Jack Sparrow en cinco películas, fue eliminado de una posible sexta película en la franquicia de “Piratas del Caribe” debido al artículo de opinión de Heard.

Johnny Depp en “Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales”

Jerry Bruckheimer, quien produjo las películas de “Piratas del Caribe”, le dijo a The Times que “el futuro aún no se ha decidido”, con respecto a la participación de Depp en una posible próxima entrega.

El productor dijo que el equipo creativo está “desarrollando dos guiones de ‘Piratas'”, uno que potencialmente tendría a Margot Robbie como protagonista y “otro sin” Robbie.

La última película fue “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” de 2017.

En una declaración grabada reproducida para la corte, el exagente de Depp, Christian Carino, quien comenzó a representar a Depp en octubre de 2016 e incluso representó a Depp y Heard al mismo tiempo, testificó que las acusaciones de violencia doméstica hechas por Heard contra Depp le costaron al actor un cheque de pago que habría valido decenas de millones de dólares.

Y cuando un abogado de Heard presionó a Carino sobre otros problemas que Depp pudo haber tenido mientras trabajaba en películas anteriores de “Piratas”, los descartó.

“Soy consciente de que llega tarde, pero ha llegado tarde en todo durante toda su vida”, dijo Carino. “Creo que es problemático para todos, pero todos han aprendido a producir una película para lidiar con eso”.

Depp vs. Heard: exsocios de Depp testifican sobre su abuso de drogas, alcohol y celos 4:05

Otros testigos vieron su comportamiento como más perjudicial.

Tracey Jacobs, quien testificó en una declaración grabada y representó a Depp durante 30 años como su agente de talentos antes de ser despedida, dijo como testigo que era honesta con Depp sobre el hecho de que llegar tarde constantemente a los escenarios y su comportamiento, incluido el uso de drogas y alcohol, estaba perjudicando su carrera.

“Su estrella se había atenuado debido a que cada vez era más difícil conseguirle trabajo dada la reputación que había adquirido debido a su impuntualidad y otras cosas”, testificó Jacobs. “La gente estaba hablando y la pregunta sobre su comportamiento estaba por ahí”.

Un director de Hollywood, que no ha trabajado con Depp pero lo ha conocido, le dijo a CNN que no cree que Depp alguna vez dirija otra franquicia importante.

“Creo que Johnny Depp podrá participar en varias películas independientes porque todavía tiene un nombre importante y hay una audiencia para él, sin embargo, los estudios serán más cautelosos por razones de seguro y por el potencial de detener la protección y estarían más preocupados por la reacción del público que por las empresas independientes más pequeñas”, dijo.

Jason Momoa y Amber Heard en “Aquaman” de 2018.

Cuando se trata de Heard, el director cree que la atención en torno al juicio no ha ayudado a su imagen.

Actualmente, hay una petición para eliminar a Heard de la próxima secuela de “Aquaman”, que ya se filmó y se encuentra en posproducción. (CNN y Warner Bros. son parte de Warner Bros. Discovery).

Eso probablemente no sucederá. Pero Walter Hamada, director de DC Films, que produjo “Aquaman”, testificó que al equipo creativo le preocupaba que Heard reanudara su papel en la franquicia debido a la falta de química con su coprotagonista Jason Momoa.

También dijo que el estudio nunca planeó retratar a Heard como coprotagonista en la segunda película y que el papel de Heard no se redujo en la siguiente película, titulada “Aquaman the Lost Kingdom”.

Independientemente de la decisión que tome el jurado, Juda Engelmayer, fundadora de Herald PR, que ha representado a celebridades como el productor en desgracia Harvey Weinstein, le dijo a CNN que el tiempo de Depp en la corte, que incluyó momentos extravagantes y memorables que involucraron garabatos y gominolas, ha reforzado su imagen.

“Su testimonio, ya sea cierto o una actuación, ha provocado un resurgimiento de seguidores que lo extrañaban”, dijo. “Por su reputación y carrera, los estudios ven que todavía tiene una base de fans”, dijo.

Heard en la corte el 24 de mayo.

En cuanto a Heard, cuya carrera estaba menos establecida que la de Depp cuando comenzaron su relación y sus preocupantes acusaciones, eso es más difícil de decir, según las fuentes.

Hace casi una década, antes de que saliera a la luz el drama con Depp, Heard le dijo a Vanity Fair que estaba lista para los altibajos de una carrera como actriz.

“¿Crees que lo habrías buscado si hubieras sabido que iba a ser todo un circo?”, se le preguntó a Heard en una entrevista de 2013.

“Absolutamente”, respondió Heard. “Me encanta la lucha en la que estás constantemente… estás constantemente en un estado de lucha o huida. Es una lucha constante. Así que no sé si podría tenerlo de otra manera”.

Sonia Moghe de CNN contribuyó a este reporte

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.