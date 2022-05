ANÁLISIS | Las 5 conclusiones de la primera vuelta en Colombia

CNNEspañol sjv

(CNN Español) — La primera vuelta presidencial en Colombia dejó un protagonista claro, una izquierda con una votación sin precedentes y varios derrotados. El debate político ya no es entre el uribismo y el petrismo, y el castigo al establecimiento y el deseo de cambio son evidentes, según analistas consultados por CNN. El ascenso de Rodolfo Hernández lleva a que un político atípico y antisistema, apoyado ahora por la derecha, se enfrentará en segunda vuelta a la izquierda reunida bajo la figura de Gustavo Petro.

1. La gente quiere un cambio

Cuando la elección vislumbraba un enfrentamiento entre el establecimiento político, dominado desde hace años por el uribismo (los seguidores de Álvaro Uribe), y la izquierda en cabeza de Gustavo Petro, lo que predominó fueron las opciones alternativas.

Ese deseo de cambio se ajusta al panorama continental. Para el analista Daniel Zovatto, en las últimas 13 elecciones presidenciales en Latinoamérica (2019-2022), “salvo en el caso de Nicaragua —que fue una farsa electoral—, en todas las 12 elecciones perdió el partido que estaba en el Gobierno. O sea, hay una demanda muy grande de cambio y de alternancia”.

“Los colombianos quieren un cambio y optaron por las dos personas que, de acuerdo con las edades de los votantes, consideran que es un cambio”, dijo a CNN el analista Ricardo Galán. “Los más jóvenes votaron por Gustavo Petro, y esos jóvenes están reclamando un cambio radical, fuerte”.

“Hay un enojo enorme en la población y (los electores) votaron a dos opciones de cambio”, dice el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. “La gente encontró dos cosas nuevas: una en la izquierda, que no ha gobernado a Colombia nunca y dos en un candidato outsider que llega de abajo a la política colombiana con mucho discurso populista”.

Petro, un candidato de izquierda y alternativo, y Hernández, un antipolítico, construyeron sobre el desencanto de los electores ante los políticos de siempre.

2. Rodolfo Hernández, el protagonista

No fue el candidato más votado pero sí el protagonista. Con 5,9 millones de votos, 28% de la votación, el candidato independiente Rodolfo Hernández, de 77 años, acaparó todas las miradas, en tanto el triunfo de Gustavo Petro en primera vuelta lo habían anticipado todas las encuestas. Y aunque las últimas encuestas mostraban el crecimiento del ingeniero Hernández, no estaba en las cuentas de muchos que de hecho le arrebatara, y por 5 puntos de distancia, la segunda posición a Federico “Fico” Gutiérrez, sobre todo porque en la última semana no hubo información sobre la intención de voto por la veda electoral.

La llegada de Hernández a segunda vuelta fue contundente y no pasó mucho tiempo (de hecho, fue una cuestión de horas) para que el candidato de la derecha y de los partidos tradicionales, Fico Gutiérrez, anunciara que apoya al llamado “Ingeniero” de cara a la elección definitiva el 19 de junio.

“Hoy los colombianos tienen dos alternativas en esta contienda electoral, que se aproxima ya para el 19 de junio. Al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia hemos tomado una decisión que la queremos comunicar al país”, dijo Gutiérrez antes de anunciar su respaldo a Hernández.

Rodolfo Hernández celebró rápidamente su paso al balotaje el domingo: “Hoy ganó la nación del trabajo. Hoy ganó la nación de la honestidad. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más, con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos”, dijo Hernández en su discurso tras pasar a segunda vuelta, un discurso que no hizo ante una gran audiencia sino en su totalidad por internet.

Hernández se presenta como el candidato anticorrupción (a pesar de las investigaciones en su contra), antisistema, antipolítico e irreverente. La fórmula que lo llevó a la Alcaldía de Bucaramanga le sirvió en el ámbito nacional.

Para el analista Ricardo Galán, Rodolfo Hernández tiene mucho espacio para crecer porque no era tan conocido a nivel nacional hasta ahora. “La gente que no está de acuerdo con Gustavo Petro sabe que con Rodolfo puede ganarle a Petro”.

“Supongamos que todos los votos de Federico Gutiérrez y de Sergio Fajardo se suman (a Hernández), y Rodolfo sería el ganador indiscutible”, dijo el analista.

Por su parte, Daniel Zovatto, director regional de América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), señaló que “a último momento, en las últimas semanas, otro candidato populista y por eso Colombia va a una segunda vuelta entre dos modelos de populismo o entre dos propuestas populistas: una de izquierda, y otra diría hasta cierto punto de derecha, aunque realmente es muy difícil ubicar a este personaje Rodolfo Hernández, una suerte de Trump colombiano”.

Segunda vuelta en Colombia será “entre dos modelos de populismo” 1:10

Lee aquí su discurso completo de Rodolfo Hernández

3. Petro consigue un resultado histórico para la izquierda

Se deba por descontado, según las encuestas, que Gustavo Petro iba a llegar a segunda vuelta. Es más, muchos contemplaban un triunfo en primera vuelta. El resultado confirmó que Petro es el líder en la votación. Desde su triunfo notorio en las consultas interpartidistas (y el desempeño destacado de su entonces rival Francia Márquez, quien ahora lo acompaña como candidata a vicepresidenta), Petro perfilaba lo que ahora es un hecho: es la primera vez que un candidato de izquierda consigue una votación tan alta y la primera vez que un candidato de izquierda lidera en primera vuelta.

Petro sacó 8,5 millones de votos, el 40% de la votación. En las pasadas elecciones presidenciales, en 2018 Petro obtuvo el segundo lugar por detrás de Iván Duque, quien desde entonces es el presidente de Colombia. Petro obtuvo 4.855.069 votos en primera vuelta (25,8%), y 8.040.449 en segunda (41,77%), según datos el Consejo Nacional Electoral.

Gustavo Petro aumentó alrededor de 500.000 votos, en primera vuelta, con respecto a la segunda vuelta de 2018: es una cifra significativa.

Nunca antes un candidato de izquierda había liderado la primera vuelta: Petro fue segundo en 2018, Clara López fue cuarta en 2014, el mismo Petro fue cuarto en 2010 y Carlos Gaviria fue segundo en la primera y única vuelta en 2006.

La pregunta para analistas como Vicente Torrijos es si Petro puede seguir creciendo en votantes o perdería en segunda vuelta. ¿Llegó a su techo electoral o recibirá los votos del centro?

4. El fracaso de Fico: ¿castigo a Duque y al uribismo?

Federico “Fico” Gutiérrez llegó a primera vuelta con las banderas de los partidos tradicionales y de derecha: el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Cambio Radical, el partido cristiano MIRA y, sin hacerlo completamente explícito, el partido de Gobierno, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Era toda la clase política apoyando a Fico y no llegó. Pesa mucho la vinculación de Fico al Gobierno del presidente Duque, que lo ha hecho muy mal”, dice el analista León Valencia.

¿Qué es el uribismo y cuánto tiempo ha estado en el poder en Colombia?

Aunque en varias entrevistas y debates Gutiérrez repitió que no era el candidato de Uribe y que no representaba el continuismo de Duque (refiriéndose por ejemplo a que en la elección para la alcaldía de Medellín derrotó al candidato del uribismo en 2015), el respaldo del establecimiento y de los políticos uribistas (empezando por el precandidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga) lo ubicaron como el candidato de los votantes tradicionalmente uribistas.

Además, al decir frontalmente que representaba todo lo que no es Gustavo Petro, Fico Gutiérrez se consolidó en un extremo de la polarización en Colombia. Toda la campaña giró en torno a un blanco y negro: Fico se mostraba como la opción antiPetro.

ANÁLISIS | Por qué ‘Fico’ Gutiérrez no pasó a segunda vuelta 1:59

Pero eso no caló en los electores como se esperaba y se puso de manifiesto desde el ascenso en las últimas semanas de Rodolfo Hernández, quien no entró en esa retórica.

“Si Fico Gutiérrez no logra llegar a la segunda vuelta es precisamente porque fue identificado como un candidato uribista”, lo dijo a CNN el analista político Vicente Torrijos.

Con un Uribe ausente de la campaña por cuenta de las investigaciones en su contra y un Gobierno de Iván Duque bastante impopular, Federico Gutiérrez al parecer heredó mucha de la imagen negativa que el Centro Democrático tiene en el país a pesar de no ser su candidato: tras un Gobierno con mucha desfavorabilidad que enfrentó grandes protestas sociales, la clase política, que en los últimos 20 años gravitó alrededor del uribismo, quedó señalada como la que había que derrotar.

“Lo sorprendente de esta elección es que se han descompuesto los modelos tradicionales de lectura ideológica y programática en Colombia”, dijo Torrijos. “El uribismo, que dominó el panorama político (con el paréntesis Santos) en este momento ha sido el causante de la campaña de Fico Gutiérrez en la medida en que nadie quería tener ni al presidente Duque ni al expresidente Uribe como los referentes de su campaña”.

La Colombia que deja Iván Duque: desafíos, fracasos y logros

5. La humillación de Fajardo y del centro

Las encuestas acertaron en mostrar la caída vertiginosa de Sergio Fajardo, pero el resultado fue peor. El candidato de la coalición Centro Esperanza, quien en 2021 destacaba en los sondeos, quedó muy comprometido tras las consultas interpartidistas, en las que a pesar de ganar en su alianza, obtuvo menos votos que la segunda aspirante de la consulta del Pacto Histórico, Francia Márquez.

Y en primera vuelta el centro decreció significativamente con respecto a la consulta de la coalición. Pasó de 2,1 millones el 13 de marzo en la consulta a unos 888.000 votos de Fajardo en primera vuelta. Eso quiere decir que Fajardo no recibió el apoyo de quienes votaron en esa consulta (cuando obtuvo 723.000 votos).

La campaña de la Centro Esperanza estuvo marcada por el caos: semanas de incertidumbre y disputas para conformar la coalición, los ataques entre sus miembros, la renuncia de Ingrid Betancourt a la coalición, la baja votación en las consultas y el derrumbe de Fajardo en las encuestas.

En 2018 Fajardo se quedó por fuera de la segunda vuelta, quedando tercero con 4,6 millones de votos. Cuatro años después, perdió el 80% de sus votos.

Hace cuatro años Fajardo fue criticado por no participar en el debate de segunda vuelta y votar en blanco. Esta vez está por verse si apoyará a alguno de los candidatos, si dejará a sus votantes libres para escoger y cuál será el futuro de la coalición de centro.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.